Maltempo e danni in Calabria | situazione critica a Reggio e Lamezia Terme | fiumi

Maltempo in Italia - allagamenti e danni in Piemonte e Calabria : le foto degli utenti : Nelle due regioni è allerta rossa a causa dei forti temporali. Nell'Alessandrino sono esondati il torrente Belbo e Bergamasco, evacuate circa 200 persone. Auto quasi totalmente sommerse dall'acqua a Reggio Calabria. Inviate foto e video a news@sky.it

Maltempo Liguria : Genova chiude per allerta rossa e conta i primi danni tra frane e strade chiuse : Fino a 300mm di pioggia potrebbero abbattersi su Genova e in gran parte della Liguria in allerta rossa da questa notte. Ma la pioggia sarà accompagnata anche da una mareggiata con onde alte fino a 6 metri e venti di scirocco fino a 100km/h. Su Genova è atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri, una criticità idrogeologica su un territorio già intriso d’acqua a causa di giorni continua di pioggia. Tanto che si sono ...

Maltempo Veneto - già 150milioni di danni : Zaia chiede lo stato di emergenza : Con una lettera inviata oggi via posta certificata al Premier, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto formalmente la dichiarazione dello stato di emergenza di Livello Nazionale per tutto il territorio del Veneto, interessato da calamitosi eventi atmosferici a partire dal 12 novembre scorso. La richiesta non riguarda il territorio comunale di ...

Maltempo - è allerta in tutto il Nord : danni in Liguria : Il Maltempo non concede tregua all’Italia. Per oggi, venerdì 22 novembre, è stata decretata allerta arancione in Veneto, in Piemonte e in Emilia-Romagna. In Campania chiusa la sede di un liceo nel Napoletano. Le condizioni peggiorano nella giornata di domani in Liguria: già in allerta gialla oggi, sabato sarà colpita da una nuova perturbazione e l'allerta diventerà rossa per tutta la giornata interessando l'intero territorio delle province di ...

Maltempo Liguria : dal CdM via libera allo stato di emergenza per i danni di ottobre : Via libera dal Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza per la città metropolitana di Genova e le province di Savona e della Spezia per i danni causati dal Maltempo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019. “Era un atto che aspettavamo, e di cui avevamo delineato i primi aspetti insieme al capo dipartimento nazionale Borrelli durante la sua visita in Valle Stura a fine ottobre. Alla Valle Stura e Urbe abbiamo ...

Maltempo Lombardia : “No del governo allo stato di emergenza per i danni di Luglio e Agosto” : Non e’ stata accolta la richiesta di stato di emergenza per i danni causati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito la Lombardia tra il 25 Luglio e il 13 agosto di quest’anno: lo ha deciso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento centrale della Protezione civile), che ha respinto cosi’ al mittente la richiesta inoltrata da Regione Lombardia il 22 agosto scorso, dopo che le ultime trombe ...

Maltempo Toscana : le aziende agricole potranno segnalare i danni al portale Artea : Le aziende agricole toscane che hanno riportato danni a seguito delle piogge alluvionali dei giorni scorsi potranno da oggi segnalarli sul portale Artea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura). La segnalazione dei danni è il primo, necessario passo nell’iter per la richiesta di misure straordinarie come lo stato di calamità naturale. “Si tratta – ha spiegato l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “6 milioni di danni tra Bolognese e Modenese” : Cinque milioni di euro in provincia di Bologna, e un milione di euro nel Modenese. E’ questa la prima stima – stilata dalla Coldiretti Emilia-Romagna – dei danni causati nella zona di Budrio e in provincia di Modena dal Maltempo che si abbattuto sull’Emilia-Romagna nei giorni scorsi e che ha visto “800 ettari di terreno coltivato completamente sommersi, più danni alle strutture, alle macchine, a strade e ferrovie e ...

Maltempo Sardegna : “Oltre un milione e mezzo per il rimborso dei danni” : Anche la Sardegna otterrà gli indennizzi per i danni causati agli agricoltori dalle calamità naturali. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, oggi a Roma per partecipare alla riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e a un incontro con il ministro Teresa Bellanova. “Si tratta di risorse per oltre un milione e mezzo di euro prelevate dal Fondo di solidarietà nazionale – ...

Maltempo Emilia Romagna : 1 - 2 mln di danni sulle strade della provincia di Bologna : Tra smottamenti in montagna e buche in pianura, a causa del Maltempo, ammonta a 1,2 milioni di euro la stima dei danni sulle strade provinciali del Bolognese. E’ quanto emerge dai controlli compiuti in queste ore dai tecnici della Citta’ Metropolitana di Bologna. La cifra – spiega una nota di Palazzo Malvezzi – comprende interventi ‘tampone’ per evitare maggiori dissesti per circa 200.000 euro e opere da ...

Maltempo Ercolano - Strano : “Al momento solo danni di lieve entità” : Lo smottamento di terreno nella parte sud-est della scarpata del viale Maiuri che collega la città moderna con quella antica nel Parco archeologico di Ercolano (Napoli), ha provocato ”al momento solo danni di lieve entità”. Ne dà notizia il direttore del Parco archeologico Francesco Sirano che si compiace per la rapidità degli interventi e l’operato dei tanti professionisti coinvolti. ”Una macchina organizzativa perfetta ...

Liguria ostaggio del Maltempo : ma dietro i danni ci sono anche cementificazione selvaggia e opere da completare : Frane, allagamenti e mareggiate, famiglie evacuate, trasporti interrotti, torrenti esondati. E il linguaggio delle allerte da interpretare, prima con i numeri e poi con i colori, da giallo a rosso. Ogni anno tra ottobre e dicembre la Liguria si riscopre ostaggio del meteo: l’ultima offensiva del maltempo martedì 19 novembre, con un tratto di strada che ha ceduto a Genova, una corsia dell’A12 chiusa al traffico per l’intera mattina e il livello ...

Scavi di Ercolano - frana porzione di terreno a causa del Maltempo. In corso verifiche dei danni : Il maltempo, che sta creando danni e disagi in tutta Italia, dopo Venezia non ha risparmiato un altro importante bene artistico. Un’ampia porzione superficiale, 150 metri quadrati, del terreno della scarpata del viale di accesso agli Scavi di Ercolano, il viale Maiuri, è franata nella notte sull’area archeologica, in particolare nell’area della Domus di Telefo. “A causa del maltempo e delle intense piogge degli scorsi giorni, questa ...

Maltempo - allarme Sib : impianti distrutti e spiaggia erosa danni per centinaia mln euro : Capacchione: "Frutto avvelenato di ritardi nella progettazione e nell’esecuzione di opere di difesa e di mitigazione del...