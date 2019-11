Maltempo | Di Maio | “Sospendiamo i mutui | giustifichiamo l’assenza da lavoro con l’allerta

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) “Sul dissesto idrogeologico hanno mangiato per trent’anni e da 3-4 anni stiamo assistendo sempre allo stesso spettacolo drammatico“. Lo ha detto il capo politico M5s, Luigi Di, parlando a ‘Non e’ l’arena’ su La7. “Siamo sicuramente in un ritardo clamoroso. Ci sono tre questioni fondamentali: la prima e’ che per 20 anni si sono negati i cambiamenti climatici; la seconda e’ che quando bisognava spendere i soldi 30 anni fa allora i soldi non si sono spesi per la manutenzione e prevenzione“. Si chiede Di: “Quante Regioni per fare voti hanno sbloccato i piani regolatori e hanno cementificato il territorio?“. ‘‘Due cose oggi possiamo dire: la prima è che secondo me va fatta subito una norma che quando c’è un’allerta rossa nei contratti DIdeve essere specificato che ...

