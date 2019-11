Maltempo | Di Maio | ' comuni non possono affrontare messa in sicurezza territori'

Maltempo : Di Maio - 'non si può intervenire solo per l'emergenza' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "E' difficile pensare che possiamo andare avanti così, immaginando di intervenire sempre e solo per emergenza". Così il leader del M5S Luigi Di Maio parlando al Comune di Licata (Agrigento). "Ormai i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e chi

Maltempo : Di Maio - 'città del Sud trattate da serie C - non c'è solo Venezia' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Le nostre città del Sud, le nostre regioni, rischiano sempre di essere trattati da serie B, però questa volta siamo arrivati alla serie C, perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava ricordarsi della Sicilia che 15 giorni prima aveva lanc

Maltempo : Di Maio - 'mia presenza più importante di un comunicato stampa' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "La presenza responsabilizza molto di più le istituzioni di un semplice comunicato stampa. Qualcuno dirà che siamo venuti qui solo per fare annunci. Ma non è così, perché la presenza dello Stato suggella una collaborazione. Oggi mettiamo la firma istituziona

Maltempo : Di Maio - 'lavoreremo con i Comuni con la massima collaborazione' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Noi ci siamo come Stato centrale, lavoreremo con la massima collaborazione. Tutte quelle che possono essere le polemiche le lasciamo a quando non avremo più problemi. Ma bisogna lavorare tutti insieme". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando al Consiglio comuna

Maltempo - Di Maio in Sicilia : “Chiedo scusa ai sindaci. Aiuti a Venezia e non a questo territorio” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo aver lasciato Castelvetrano, ha incontrato un gruppo di pescatori di Marina di Selinunte (Trapani) che hanno subito gravi danni dopo le recenti mareggiate. I pescatori chiedono al ministro la sistemazione del porto. “Qualcuno mi ha criticato: sei ministro degli Esteri e vai in Sicilia? Sì, sono qui perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava aiutare la Sicilia colpita dal ...

"G20? Più importante il Maltempo" Di Maio - sedicente capo degli Esteri : Alitalia, ex Ilva, Mes, manovra. Di Maio si concentra sui temi interni e sul rilancio M5s. E diserta il G20 in Giappone. Quando si occupa di Esteri è solo per l'export, non per la diplomazia Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Il Maltempo flagella l’Italia e Zingaretti parla di Ius Soli? Sono sconcertato - basta slogan” : “Col maltempo che flagella l’Italia, il futuro di undicimila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io Sono sconcertato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, da Salerno, commentando la proposta del segretario Dem Nicola Zingaretti di inserire nell’agenda parlamentare lo Ius Soli. “Siamo al Governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale”, ha detto Di Maio. L'articolo ...

Maltempo - Di Maio : “Non solo Venezia. Nelle prossime stati d’emergenza richiesti da regioni e comuni” : “La stessa attenzione che è stata data a Venezia va data a tutte le altre città e regioni colpite dal Maltempo. E’ incredibile che non si stia parlando che Matera, capitale della Cultura 2019, sia stata colpita dal Maltempo e nessuno ne sta parlando”. Lo dice Luigi Di Maio parlando con i giornalisti ad Acerra. “Ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro, che segue dossier” su Maltempo per la presidenza del ...

Maltempo - Di Maio : dramma non è solo per Venezia ma nessuno ne parla : "Venezia e' nel dramma, ma non solo Venezia. Altre città e Regioni sono state travolte dal Maltempo (o forse sarebbe meglio dire dai cambiamenti)