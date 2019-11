Maltempo | danni agli acquedotti | due frazioni di Ovada e tre paesi senz’acqua

Maltempo - la Regione Liguria : 330 milioni i danni stimati : La Regione Liguria ha concluso i primi calcoli dei danni provocati dall’ondata di Maltempo nei Comuni di Savona, Genova e Imperia, danni che ammontano a 30 milioni gli interventi di somma urgenza e a circa 300 milioni per gli interventi strutturali. La stima è stata comunicata dall’ente oggi pomeriggio via twitter. L'articolo Maltempo, la Regione Liguria: 330 milioni i danni stimati sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : “20 milioni la prima stima dei danni” : Sono 191, distribuiti in tutte e dieci le province (Città metropolitana compresa), i comuni toscani danneggiati dal Maltempo a novembre. Come annunciato dal presidente Rossi qualche giorno fa, la giunta regionale ha oggi approvato la delibera con l’elenco (i dettagli nella tabella). Trentadue comuni – le province sono quelle di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e la città metropolitana di Firenze – hanno subito danni ...

Maltempo - ancora piogge ed esondazioni : danni da Nord a Sud. FOTO : Dopo le alluvioni del 24 novembre, quando a Savona una frana ha fatto crollare un viadotto, in tutta la Penisola si fanno i conti con nuovi disagi. Oltre al Ticino a Pavia fa paura il livello del Po nel Cremonese. Situazione critica anche in Sardegna. AGGIORNAMENTI

Maltempo Piemonte - allagamenti e frane ad Asti : “Non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni” : In tutto l’Astigiano sono chiuse una trentina di strade, in val Bormida e nella zona sud, ma anche in altri Comuni del nord della provincia. “Siamo preoccupati perché non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni creati dal Maltempo,” ha affermato il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, al termine della riunione del centro di coordinamento soccorsi della prefettura. “abbiamo finita una fase, ma se ...

Il crollo del Viadotto in LiguriaÈ come se la strada fosse stata tranciata di netto, ...

Il Maltempo flagella le strade : voragini e smottamenti. Viabilità interrotta e danni ingenti : la situazione : Resta alta l’attenzione sui fiumi e i torrenti della provincia di Picenza. Il livello dell’Arda ha raggiunto la soglia di attenzione 2. Aipo ha chiuso il sottopasso della ferrovia lungo la provinciale di Chiavenna perché allagato. Non si segnalano situazioni estremamente gravi, ma sono comunque ingenti i danni derivanti da frane e smottamenti che hanno coinvolto alcune delle artiere stradali del territorio. In provincia si sono registrati due ...

Maltempo - danni agli acquedotti : due frazioni di Ovada e tre paesi senz’acqua : In emergenza idrica anche Castelletto d’orba, la frazione di Pratalborato a Capriata d’Orba nell’Ovadese e l’abitato di Sant’Agata Fossili. Ma la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore

Maltempo e danni in Calabria : situazione critica a Reggio e Lamezia Terme - fiumi ingrossati : Dalla scorsa notte la Calabria è flagellata da una forte ondata di Maltempo, con gravi danni e disagi. situazione critica a Reggio Calabria, dove interi quartieri risultano allagati: l’acqua ha sommerso le auto e alcuni automobilisti sono stati soccorsi. Strade allagate anche nel Catanzarese: pesanti allagamenti si registrano nel Lametino. Allerta nel Vibonese, nel Crotonese e nel Cosentino, dove sono i corsi d’acqua, tutti ...

Maltempo in Italia - allagamenti e danni in Piemonte e Calabria : le foto degli utenti : Nelle due regioni è allerta rossa a causa dei forti temporali. Nell'Alessandrino sono esondati il torrente Belbo e Bergamasco, evacuate circa 200 persone. Auto quasi totalmente sommerse dall'acqua a Reggio Calabria. Inviate foto e video a news@sky.it

Maltempo Liguria : Genova chiude per allerta rossa e conta i primi danni tra frane e strade chiuse : Fino a 300mm di pioggia potrebbero abbattersi su Genova e in gran parte della Liguria in allerta rossa da questa notte. Ma la pioggia sarà accompagnata anche da una mareggiata con onde alte fino a 6 metri e venti di scirocco fino a 100km/h. Su Genova è atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri, una criticità idrogeologica su un territorio già intriso d’acqua a causa di giorni continua di pioggia. Tanto che si sono ...

Maltempo Veneto - già 150milioni di danni : Zaia chiede lo stato di emergenza : Con una lettera inviata oggi via posta certificata al Premier, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto formalmente la dichiarazione dello stato di emergenza di Livello Nazionale per tutto il territorio del Veneto, interessato da calamitosi eventi atmosferici a partire dal 12 novembre scorso. La richiesta non riguarda il territorio comunale di ...

Maltempo - è allerta in tutto il Nord : danni in Liguria : Il Maltempo non concede tregua all’Italia. Per oggi, venerdì 22 novembre, è stata decretata allerta arancione in Veneto, in Piemonte e in Emilia-Romagna. In Campania chiusa la sede di un liceo nel Napoletano. Le condizioni peggiorano nella giornata di domani in Liguria: già in allerta gialla oggi, sabato sarà colpita da una nuova perturbazione e l'allerta diventerà rossa per tutta la giornata interessando l'intero territorio delle province di ...

Maltempo Liguria : dal CdM via libera allo stato di emergenza per i danni di ottobre : Via libera dal Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza per la città metropolitana di Genova e le province di Savona e della Spezia per i danni causati dal Maltempo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019. “Era un atto che aspettavamo, e di cui avevamo delineato i primi aspetti insieme al capo dipartimento nazionale Borrelli durante la sua visita in Valle Stura a fine ottobre. Alla Valle Stura e Urbe abbiamo ...

Maltempo Lombardia : “No del governo allo stato di emergenza per i danni di Luglio e Agosto” : Non e’ stata accolta la richiesta di stato di emergenza per i danni causati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito la Lombardia tra il 25 Luglio e il 13 agosto di quest’anno: lo ha deciso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento centrale della Protezione civile), che ha respinto cosi’ al mittente la richiesta inoltrata da Regione Lombardia il 22 agosto scorso, dopo che le ultime trombe ...