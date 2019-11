Maltempo - Crolla un viadotto sull' A6 Torino-Savona - VIDEO

Maltempo - crolla tratto di viadotto sulla A6<br>Una donna morta nell'alessandrino : La Liguria continua a essere la regione più in difficoltà a causa dell'ondata di Maltempo straordinaria che sta colpendo gran parte dell'Italia da Nord a Sud. Il governatore Giovanni Toti ha tenuto una conferenza stampa e ha annunciato:"Chiederemo lo stato di emergenza su queste aree. Con ogni probabilità sarà un'estensione dello stato d'emergenza già decreto dal Cdm giovedì scorso. Stiamo compilando le schede dei nuovi danni. ...

Maltempo - Crolla un viadotto sull'A6 Torino-Savona : Un viadotto dellA6 Torino-Savona, in direzione Torino, è Crollato a causa di una frana. Lepisodio è avvenuto intorno alle 14 a circa un chilometro e mezzo da Savona, allaltezza di Madonna del Monte, dopo linnesto per lautostrada A10. Secondo i primi rilievi, lo smottamento proveniente dal monte che fiancheggia larteria interessata è piovuto su una delle due carreggiate: il cedimento vero e proprio riguarda una trentina di metri di campata. ...

Savona - crolla viadotto sull'autostrada A6 in direzione Torino per il Maltempo. «È franata la montagna. Possibile auto coinvolta» : Un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, dopo l'innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso...

Maltempo - crolla viadotto sulla Torino-Savona : DIRETTA : Nubifragi nel Savonese dove è esondato un rio. Interrotta la A10 in due tratti per smottamenti. Nel capoluogo veneto atteso nuovo picco di marea di 130 centimetri. Timori per la piena del Po, annullata la maratona a Torino. Allagamenti e frane a Matera e in Calabria

Viadotto crollato sull'Autostrada A6 Torino-Savona a causa del Maltempo : (Agenzia Vista) Savona, 24 novembre 2019 Viadotto crollato sull'Autostrada A6 Torino-Savona causa del maltempo Crolla sull'Autostrada A6 Torino-Savona una porzione di Viadotto a causa del forte maltempo che sta colpendo il Piemonte. /courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenza Vista Viadotto ? Luoghi: ...

Maltempo Savona : crolla porzione di viadotto sull’A6 [FOTO - VIDEO e AGGIORNAMENTI LIVE] : Si è verificato un crollo di una porzione di viadotto sull’autostrada A6 Torino–Savona, nel tratto savonese in direzione nord all’altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il tratto che ha ceduto appartiene alla A6, la cosiddetta “Autostrada dei Fiori”, gestita dal ...