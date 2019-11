Maltempo a Napoli - chiude via Petrarca : rischio crollo alberi - residenti furiosi : Napoli. residenti furiosi a Posillipo dove, dopo il Maltempo di stanotte, è stata chiusa via Petrarca. La strada posillipina interdetta al traffico nel tratto compreso tra il civico 35 al 93,...

SCUOLE CHIUSE DOMANI - ALLERTA METEO/ Maltempo Napoli ed Emilia Romagna : l'elenco : SCUOLE CHIUSE per Maltempo: ALLERTA METEO rossa in Emilia Romagna: situazione critica nell'Alessandrino, elenco città. Forse serrata a Napoli

Previsioni Meteo Napoli : il Maltempo continua - piogge a oltranza [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Non accenna a diminuire l’instabilità sul capoluogo partenopeo. Sebbene in questa fase le anse cicloniche non siano particolarmente determinate, per via di un temporaneo affievolimento del cavo depressionario, il flusso di correnti umide meridionali continua a produrre corpi nuvolosi irregolari che ogni tanto scaricano rovesci d’acqua sul capoluogo campano, con alternanza di questi a momenti più ...

Previsioni Meteo Napoli : Maltempo no-stop per tutta la settimana : Previsioni Meteo Napoli – Appena colpito da una forte ondata di maltempo, nella giornata di ieri, con nubifragi e grandinate devastanti, il capoluogo partenopeo si appresta a vivere una fase ancora all’insegna dell’instabilità, ma con allentamento delle anse cicloniche, quindi vorticità non più esasperate e fenomeni meno violenti, per di più anche discontinui. In queste ore centrali della giornata, il cielo si presenta ...

Maltempo a Napoli : sprofonda la strada nel quartiere Arenella - 19 persone sgomberate : Il Maltempo che sta flagellando il paese continua a sgretolare la città. Poco dopo le 15 a vico Molo alle Due Porte, nel centro storico del quartiere Arenella, un grosso pezzo di strada...

Maltempo Campania - grandine e nevischio : disagi nella zona degli ospedali di Napoli : disagi nella zona collinare di Napoli per il Maltempo che ha colpito la citta’ nel pomeriggio. Problemi, in particolare, nelle strade di accesso ai vari ospedali della zona. Secondo alcune segnalazioni, al Cardarelli la corsia di accesso si e’ allagata con le ambulanze che hanno avuto difficolta’ a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si e’ abbattuta sulla zona ...

Maltempo a Napoli - violentissima grandinata a Fuorigrotta : tragedia sfiorata [VIDEO SHOCK] : Il Maltempo di oggi a Napoli ha provocato nel primo pomeriggio una violentissima grandinata a Fuorigrotta, paralizzando il traffico. Nella zona nord della città la pioggia è caduta torrenziale con 64mm a Montedonzelli, 61mm a Villa Paradiso, 53mm a Camaldoli Santacroce, 43mm a Portici, 40mm a Soccavo, 38mm a Bosco di Capodimonte, 35mm a Marano. A Fuorigrotta, oltre alla grandinata che ha colpito la zona ospedaliera, è caduto un grosso albero in ...

Napoli - quintali di plastica sul lungomare : la spiaggia invasa dai rifiuti dopo il Maltempo : quintali di plastica e di rifiuti vari sono stati trasportati dalle mareggiate dei giorni scorsi sull’arenile del lungomare Caracciolo, a Napoli, dove sono all’opera, per la rimozione, gli operatori del Comune. Il fenomeno, che si ripete spesso in occasione del mare mosso, è stato accentuato dalla durata della cattive condizioni atmosferiche che da giorni interessano il capoluogo campano. L’intera spiaggia antistante la Rotonda ...

Maltempo a Napoli e in fascia costiera - martedì con allerta gialla : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo. LEGGI ANCHE Maltempo, lettera di una bimba al sindaco de Magistris: «Voglio andare a scuola tutti i...

Maltempo - colpito anche il Circolo Canottieri di Napoli : FIN preoccupata per impiantistica : Il Maltempo che si è abbattuto sull’Italia continua a creare danni e disagi. In questi giorni tocca a Napoli aggiungersi alla lista dei colpiti, in particolar modo il Circolo Canottieri stima la rottura del pallone pressostatico con relativi problemi alla struttura destinata alla copertura della piscina, l’allagamento di bar e terrazza con interessamento di palestra e ingressi. La mareggiata ha inoltre coinvolto la scogliera esterna. ...

Maltempo a Napoli - la furia del mare cancella la spiaggia dei Maronti a Ischia : Danni ingenti a Ischia a causa del Maltempo che sta imperversando: a farne le spese la spiaggia dei Maronti, la più grande e una delle più conosciute dell'isola. Il mare in tempesta...

Maltempo su Napoli - devastato il circolo Canottieri : strappato il pallone : Il pallone pressostatico sgonfiato, o peggio ancora strappato, il bar estivo allagato con la terrazza completamente inondata, verifiche alle palestre e agli ingressi. La Canottieri Napoli fa i conti...