  Mai più! | il grido del Papa a Nagasaki e Hiroshima

Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) (dall'inviato Eliana Ruggiero) "Mai piu!". Dalle due città martiri dell'Olocausto nucleare,, si è levato forte ildiFrancesco che definisce l'uso dell'energia atomica per fini di guerra "immorale, come allo stesso modo è immorale il possesso" delle sue armi, dice richiamando lo storico appello lanciato in Vaticano nel 2017 per il disarmo nucleare. "È un crimine" e "saremo giudicati per questo". "Mai piu'!", ripete. "Mai più la guerra, mai più il boato delle armi, mai più tanta sofferenza!". Al Memoriale della Pace di- che sorge nel luogo in cui il 6 agosto del 1945 esplose la bomba atomica -, il Pontefice sottolinea di portare "nel cuore anche le suppliche e le aspirazioni degli uomini e delle donne del nostro tempo, specialmente dei giovani, che desiderano la pace, lavorano per la pace, si sacrificano per ...

