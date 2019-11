L' uso dell' energia atomica per fini di guerra è immorale Saremo giudicati per

Milan-Napoli - Suso out poco prima del fischio d’inizio : i motivi dell’esclusione : Suso escluso dai titolari di Milan-Napoli poco prima del fischio d’inizio: problema fisico per lo spagnolo che verrà sostituito da Rebic Il Milan, alla disperata ricerca di punti, riparte dopo la sosta nella delicata sfida contro il Napoli che inizia già in salita ancor prima del fischio d’inizio. I rossoneri infatti dovranno fare a meno del talento di Suso, escluso dai titolari poco prima dell’inizio del match. ...

Il tribunale del ministri ha archiviato l’indagine su Matteo Salvini per abuso d’ufficio riguardo alla vicenda della nave Alan Kurdi dello scorso aprile : Il tribunale del ministri ha archiviato l’indagine nei confronti dell’ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, accusato di abuso d’ufficio e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda della nave Alan Kurdi della ONG Sea Eye, a cui il 3 aprile del

La polizia cilena ha sospeso l’uso dei proiettili a pallini di gomma che avevano causato molti feriti nelle proteste delle ultime settimane : La polizia cilena ha sospeso l’uso dei proiettili a pallini di gomma che avevano causato molti feriti nelle proteste delle ultime settimane: oltre 200 manifestanti avevano riportato ferite agli occhi, tanto da far diventare le bende sugli occhi uno dei

“Mi ha detto delle cose terribili…”. Rottura Paola Caruso e Moreno - la rivelazione di Barbara D’Urso è da brividi : La love story tra Paola Caruso ed il suo fidanzato Moreno è ufficialmente naufragata nei giorni scorsi, come confermato dalla stessa ragazza a ‘Novella 2000’: “Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto. Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei (Veronica Graf n.d.r), ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di ...

Luigi Mastroianni - ex U&D - torna a parlare della Capuano : 'È un capitolo chiuso' : Sul web continua a tenere banco la fine della storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. L'ex tronista di Uomini e Donne dopo essersi sfogato sui social in seguito all'ennesimo pettegolezzo sul suo conto, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. In una in particolare, il bel siciliano ha fatto chiarezza sul rapporto con la sua ex fidanzata. Nei giorni scorsi alcune voci dicevano che Luigi avesse mancato di rispetto alla Capuano ...

Honk Kong : nuovi scontri all’alba al Politecnico. Incostituzionale il divieto di uso delle maschere : Hong Kong sempre più nel caos. I manifestanti sono asserragliati da giorni nel politecnico e la polizia ha fatto uso di lacrimogeni per impedire agli attivisti di uscire dall'edificio. Hong Kong, scontri polizia-attivisti: 100 arresti e 51 feriti. Poliziotto spara a manifestante | Foto e video Giornata di proteste in occasione della ricorrenza dei 70 anni dalla fondazione ...

“Una persona orrenda”. Paola Caruso choc : la confessione dell’ex Bonas è da brividi : La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita. I due hanno iniziato a frequentarsi nel mese di luglio e l’ex Bonas di Avanti un altro, dopo la travagliata relazione con Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino, sembrava aver ritrovato il sorriso. Ma di una presunta crisi tra Paola Caruso e Moreno Merlo si mormorava già da alcuni mesi. I primi indizi erano arrivati direttamente dai social network, quando entrambi si sono ...

Maltempo Lazio : chiuso al traffico tratto dell’Aurelia - lievi allagamenti nei sottopassi a Roma : Al momento il Maltempo che sta interessando anche la Capitale non ha prodotto disguidi alla circoLazione come quelli dei giorni scorsi. Attualmente si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso su lungotevere in Sassia Sottopasso in direzione Via Gregorio VII. Su via Appia Nuova chiuso sempre per allagamento il sottopasso da Roma in direzione Ciampino. Sulla ferrovia regionale da piazzale Flaminio a Viterbo sono saltate alcune corse a ...

Cuneo - nasce il patentino per lo smartphone. Patto tra ragazzi - scuola e famiglie per limitare i rischi dell’uso dei cellulari : Un patentino per usare lo smartphone. È questa l’idea nata nel programma “Scuole che promuovono la salute” del Piano regionale Piemonte della prevenzione, con il coinvolgimento dell’Asl Cuneo 1 e 2 e le scuole “Umberto Primo” di Alba e “Peano Pellico” di Cuneo, capofila del progetto. La filosofia di fondo è quella di dare agli alunni delle scuole secondarie di primo grado delle competenze affinché conoscano le potenzialità ma anche i pericoli ...

Pensioni - Quota 41 - il caso dell'escluso Roberto : 'Manderei politici a lavorare come me' : Il tema Pensioni resta particolarmente caldo. Da tempo, soprattutto tra i sindacati, si chiede un occhio di riguardo per chi ha iniziato a lavorare presto, i cosiddetti precoci, o è impiegato in mansioni particolarmente usuranti. Esistono già leggi e possibilità di uscita ad hoc, ma spesso non sono sufficienti a garantire trattamento a chi potrebbe averne necessità. È il caso di Roberto, operaio in un'azienda produttrice di sanitari che, nel ...

CORRIERE DELLO SPORT / Suso cambia procuratore - si interrompe il suo rapporto con Lucci : Si interrompe il rapporto tra Suso e il suo storico agente Alessandro Lucci. Il calciatore spagnolo ha deciso di affidarsi ad un altro procuratore per curare i suoi interessi. Tuttavia, secondo il CORRIERE DELLO SPORT, il nuovo agente di Suso potrebbe essere sempre italiano, visto che sarebbe vicino a chiudere un accordo con il gruppo Pastorello. In alternativa, ci sarebbe il suo connazionale Quinlon. Il cambio procuratore potrebbe anche ...

Maltempo Sondrio - nevicate in quota : chiuso un tratto della statale dello Spluga : Le abbondanti nevicate delle ultime ore hanno costretto l’Anas alla provvisoria chiusura al traffico della statale 36 dello Spluga in località Teggiate, all’altezza di Madesimo (Sondrio). Sul posto da questa mattina con personale dell’Anas i mezzi spazzaneve di una ditta incaricata di riaprire al piu’ presto la strada. Madesimo risulta raggiungibile malgrado i disagi. L'articolo Maltempo Sondrio, nevicate in quota: chiuso ...

La mappa delle spiagge a numero chiuso : Sardegna in testa - Il ticket a Pelosa : Si moltiplicano le iniziative per salvaguardare mare e arenili. Ma sul numero chiuso casi ancora isolati

Lazio - il governatore Zingaretti nomina un imputato per abuso d’ufficio direttore dell’Asl Roma 5. La replica : “Tutto in regola” : Il nuovo direttore della Asl Roma 5 di Tivoli è imputato a Catania per abuso d’ufficio. Giorgio Giulio Santonocito, appena dimessosi da commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, è stato nominato il 22 ottobre dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e nella giornata del 7 novembre – a quanto conferma lo stesso manager a ilfattoquotidiano.it – ha firmato il contratto che rende la sua nomina operativa. Fra queste due date, il ...