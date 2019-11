Luciana Lamorgese | per il ministro dell' Interno il pericolo non è l' Isis | ma la destra

Luciana Lamorgese sui decreti sicurezza di Salvini : "Pronta la bozza per modificarli" : La priorità del Pd e di Luciana Lamorgese? Smontare i decreti sicurezza di Matteo Salvini, nonostante l'ampio consenso che godono tra l'opinione pubblica (e nonostante, soprattutto, gli effetti sortiti nella battagli all'immigrazione clandestina). L'ultima conferma arriva dalla Lamorgese in persona,

Luciana Lamorgese : "Nessuna emergenza immigrati". Ma i dati del Viminale dicono più 87% : Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha rivendicato la linea del governo Conte 2 sul fenomeno immigrazione. Durante una conferenza stampa a Potenza, dove il ministro ha presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, la Lamorgese ha toccato il sensibile tema immigrazione, dic

Luciana Lamorgese cancella Salvini : "Nel 2020 cambiamo i decreti sicurezza - accoglieremo altri 300 migranti" : Il Viminale cancella ufficialmente Matteo Salvini. La ministra degli Interni Luciana Lamorgese dà il via al superamento dei decreti sicurezza varati dal leader della Lega, suo predecessore: "Ci sono state segnalazioni da parte della Presidenza della Repubblica, io ritengo che bisogna procedere in qu

Luciana Lamorgese : "Revisione del dl sicurezza entro gennaio in consiglio dei ministri" : “Sul decreto sicurezza ci sono state segnalazioni da parte della Presidenza della Repubblica, io ritengo che bisogna procedere in questi termini e stiamo lavorando su questo ed entro fine anno o al massimo l’inizio del prossimo riusciamo a portarlo in consiglio dei Ministri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a margine di una lectio magistralis di Raffaele Cantone alla Luiss, interpellata in merito ...

Luciana Lamorgese fa marcia indietro : "Tripoli ora è disposta a rivedere il memorandum" : Luciana Lamorgese difende l'intesa con la Libia sui flussi migratori ma conferma la richiesta di modifiche. Quando è stato firmato il Memorandum of Understanding con la Libia nel 2017. Nel confronto con il 2017 si sono contratti i flussi dalla Libia e si è registrata una forte riduzione delle vittim

Luciana Lamorgese : "Libia disponibile a rivedere il Memorandum. L'obiettivo è che l'Onu gestisca i centri migranti" : “La controparte libica ha accolto favorevolmente la proposta italiana e si è dichiarata disponibile a rivedere il testo” del Memorandum di intesa Italia-Libia sulla gestione dei flussi migratori illegali. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di una informativa in aula alla Camera dei deputati.Tra le modifiche che l’Italia chiederà al Memorandum of understanding siglato nel ...

Migranti - Luciana Lamorgese smentisce Matteo Salvini e afferma : “Non esiste alcuna invasione” : "Raffrontando gli sbarchi di settembre 2018 e 2019, in effetti l'incremento numerico c'è stato, ma è riconducibile soprattutto all'aumento degli sbarchi autonomi, che non costituisce un fenomeno nuovo", afferma la ministra Luciana Lamorgese. E soprattutto, sottolinea, si tratta di un aumento cominciato ad aprile, quando Matteo Salvini era ancora il titolare del Viminale.Continua a leggere

Matteo Salvini contro Luciana Lamorgese : "Ong al Viminale - vergogna inammissibile" : La notizia è nota: il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha spalancato le porte del Viminale alle Ong. Una sorta di provocazione contro il suo predecessore, quel Matteo Salvini che della lotta dura alle ong aveva fatto una delle sue bandiere. Al ministero, sono stati ricevuti i rappresentanti d

Luciana Lamorgese incontra le Ong - l'indignazione della Meloni : "Fa accordi con chi viola le leggi italiane" : Luciana Lamorgese ha incontrato le Ong: "Si è tenuto questa mattina al Viminale un incontro tra il ministro dell'Interno e i rappresentanti delle Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare dei migranti - fa sapere il Viminale tramite una nota -. La riunione ha rappresentato un primo passo

Immigrazione - Luciana Lamorgese moltiplica i posti negli hot-spot : ecco perché arrivano immigrati a raffica : Porti spalancati e hotspot sempre più grandi. Pd e 5 Stelle hanno trovato la soluzione al dramma migratorio. Altro che accordo di Malta, rotazione dell' accoglienza, redistribuzione dei richiedenti asilo, Francia e Germania pronte a fare la propria parte! Qualora anche il trattato europeo, al moment

Laura Ravetto svela il piano di Luciana Lamorgese : "Ecco come vuole ridurre l'hotspot di Lampedusa" : Luciana Lamorgese risponde all'interrogazione di Laura Ravetto sui migranti con una soluzione assai discutibile. Durante la question time alla Camera il neo ministro dell'Interno ha annunciato un aumento di 132 posti (rispetto agli attuali 96) all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Non solo, la Lamo

Luciana Lamorgese alla Camera - immigrazione : "Nessuna escalation degli sbarchi" : Una discreta faccia tosta, quella di Luciana Lamorgese. Siamo al question time alla Camera, dove il ministro dell'Interno viene interpellato anche sul boom di sbarchi registrato da che il governo giallorosso si è insediato (l'arrivo di immigrati è triplicato): "Non credo che si possa parlare di un e

Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese : "Dal ministro solo chiacchiere e sbarchi" : "Le parole valgono zero, è un mese che stanno chiacchierando e hanno più che triplicato gli arrivi. Facessero qualcosa. Una ong ha appena raccolto decine di immigrati nel Mar Mediterraneo. Spero che non sia l'ennesimo arrivo qui in Italia". Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese dopo l'intervista

Cosa serve per ridurre gli sbarchi e i morti in mare - secondo Luciana Lamorgese : "La crisi siriana può essere affrontata soltanto con una risposta forte dell'Unione Europea che favorisca la stabilizzazione politica di quei territori". Lo afferma la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, in un'intervista sul Corriere della Sera. Alla luce della minaccia del presidente turco Erdogan di mandare oltre confine milioni di profughi, Lamorgese sollecita quindi "un approccio europeo solidale" in quanto "non possono essere ...