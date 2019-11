L' oroscopo del 26 novembre | martedì precario per Cancro | Sagittario geloso

L'oroscopo della settimana fino al 1° dicembre : bene l'amore per Leone e Sagittario : Durante la settimana che va dal 25 novembre al 1° dicembre, la Luna transiterà nel segno del Sagittario, e con Venere che abbandonerà il loro cielo, faranno tesoro dei propri sentimenti e li riverseranno verso il partner, mentre il Leone potrebbe decidere di organizzare qualcosa di speciale per il proprio partner. Ottime notizie per i nativi Scorpione: partire dalla giornata di martedì, la loro relazione di coppia spiccherà il volo. I Pesci ...

oroscopo del 25 novembre : Gemelli cauti nelle spese - Luna vantaggiosa per lo Scorpione : L’ultima settimana del mese sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, lunedì 25 novembre. Sarà una giornata vantaggiosa per lo Scorpione, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna, ma anche per la Vergine, che sta per vivere un buon momento di recupero, grazie a Venere che dalle prossime ore entrerà ...

L'oroscopo del 24 novembre : dubbi per Sagittario - Cancro generoso : L'oroscopo di domenica 24 novembre vedrà i Pesci in gran forma, mentre il Leone sarà un po' in affanno. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: Qualcuno potrebbe chiedervi scusa per un torto che avete subito in passato, siate ben disposti, perché il suo pentimento sarà sincero. Non siate rancorosi ma concedete il vostro perdono e ne avrete solo benefici Toro: Non ...

oroscopo del giorno - Paolo Fox : previsioni 23 novembre e weekend : Oroscopo di oggi (sabato 23 novembre), Paolo Fox: le previsioni del fine settimana Come ogni sabato, sveliamo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del giorno (di oggi, 23 novembre 2019) e del weekend, quindi anche di domani, riprendendole dal numero speciale del settimanale DiPiù “Stellare” di tutto il mese. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 novembre, la stanchezza fa vedere tutto grigio ai nati sotto ...

L'oroscopo della settimana fino all'1 dicembre con pagelle - primi sei segni : Vergine nove : Torna puntuale l'incontro con l'Astrologia settimanale, dunque in primo piano spicca L'oroscopo della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 2019. In evidenza come annunciato dal titolo principale, le previsioni astrologiche corredate dalle immancabili pagelle con i voti e le stelline dei prossimi sette giorni a venire. Riguardo le predizioni sul periodo esaminato, sotto analisi figurano in questo contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...