LIVE Volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA risultati 24 novembre | spicca Modena-Trento

LIVE Ravenna-Civitanova 2-3 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : la Lube soffre - vince - ma perde il primo punto del proprio Campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 23:01 OA SPort vi ringrazia per aver seguito con noile emozioni id questo posticipo della settima giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di giornata. 23:00 La classifica aggiornata vede Civitanova in testa con 23 punti, seguono Modena e Trento con 18 e Perugia con 16, Ravenna rientra in zona play-off all’ottavo posto. 22:58 La ...

LIVE Ravenna-Civitanova 2-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Vernon manda i suoi al tie-break - la Lube perde il primo punto del suo Campionato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 3-5 Ace di Ter Horst su Leal, questa sera molto impreciso in ricezione. 2-5 Finisce la serie al servizio di Simon. 1-5 Muro a tetto di Leal su Ter Horst, situazione molto complicata per i padroni di casa. 1-4 Anzani approfitta di un imprecisione di Kovacic, Bonitta chiama time-out. 1-3 Sparacchia fuori Vernon da seconda linea. 1-2 Diagonale sontuosa ...

LIVE Ravenna-Civitanova 1-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : quarto set molto combattuto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 13-13 Si ferma sul nastro la battuta di Ghafour. 12-13 Pipe di Kovar e la Lube passa in vantaggio. 12-12 Bene Ghafour da posto due. 12-11 Parallela vincente di Vernon, non può nulla Bieniek. 11-11 Muro a tetto di Leal su Ter Horst, si torna in parità. 11-9 Sbaglia anche Kovar dai nove metri. 10-9 Cortesia spedisce DIRETTAmente fuori il suo ...

LIVE Ravenna-Civitanova 1-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa volano al quarto set spinti da un super Vernon! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 6-3 Sbaglia la battuta Leal. 5-3 Parallela interna di Leal, che andava alla velocità della luce. 5-2 Bene Saitta di seconda intenzione. 4-2 Sparacchia fuori Ter Horst dai nove metri. 4-1 Parallela impressionante di Vernon, che adesso è implacabile. 3-1 La Lube si sblocca con una bomba di Leal in posto sei. 3-0 Ancora un servizio vincente, ...

LIVE Ravenna-Civitanova 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : al via il terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 9-9 Diagonale imprendibile di Ghafour. 9-8 Vernon coglie in contro-tempo la difesa della Lube. 8-8 Stavolta sbaglia Daniele. 8-7 Ace di Lavia su Leal. 7-7 Vernon sfonda il muro da posto quattro. 6-7 Leal risponde con la stessa moneta. 6-6 Ancora Ter Horst da seconda linea, bene Saitta. 5-6 Mani-out di Leal. 5-5 Vernon porta i suoi in parità. 4-5 ...

LIVE Ravenna-Civitanova 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : la formazione di casa combatte - ma la Lube si aggiudica il secondo set 26-24! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 24-26 Ghafour regala il 2-0 ai suoi, il match è salito di LIVEllo. 24-25 Primo tempo affettato di Anzani. 24-24 Ghafour pesta la linea dei tre metri, si va ai vantaggi. 23-24 Bene Lavia, che trova gli ultimi metri del campo. 22-24 Primo tempo imprendibile di Anzani. 22-23 Lavia reagisce e stampa Leal. 21-23 Muro a tetto di Ghafour su Lavia. 21-22 Ace ...

LIVE Ravenna-Civitanova 0-1 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : inizia il secondo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 17-17 Ottima trovata di De Giorgi, che chiama check e scova l’invasione di Vernon. 18-16 Scambio spettacolare, difese, coperture, è successo di tutto, alla fine Kovar sbaglia e regala il doppio vantaggio a Ravenna. 17-16 Ace di Lavia, zona di conflitto tra Leal e Kovar. 16-16 Pipe di Ter Horst, bene Saitta in questa fase. 15-16 Bene Anzani al ...

LIVE Ravenna-Civitanova 22-25 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : la Lube in vantaggio pur senza incantare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 22-25 Leal regala il primo set a Civitanova. 22-24 Ancora primo tempo di Grodzanov. 21-24 Diagonale imprendibile di Leal, tre set-point per la Lube. 21-23 Ace di Ter Horst, che pesca la zona di conflitto tra Leal e Kovar, time-out per De Giorgi. 20-23 Si fa vedere Grodzanov al centro. 19-23 Time-out per Ravenna. 19-23 Mani-out di Leal, che stasera ...

LIVE Ravenna-Civitanova 17-19 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : match equilibrato - la Lube fatica a sciogliersi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 17-22 Palla buona, punto confermato. 17-22 Ace di Kovar, Bonitta chiama video check. 17-21 Bellissima azione corale della Lube, che prima compie un paio di difese e poi mette la palla a terra con Ghafour. 17-20 Primo tempo di Bieniek, che va molto in alto. 17-19 Stampatona di Vernon su Ghafour, time-out chiamato da coach De Giorgi. 16-19 La Lube ...

LIVE Ravenna-Civitanova 0-0 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : si parte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 3-1 Mani-out di Ghafour, si sblocca la Lube. 3-0 Ace di vernon, inizio super per Ravenna. 2-0 Subito break, ottimo colpo sul muro di Ter Horst. 1-0 Si parte con un mani-out di Vernon da posto due. 20:31 Per Ravenna: Saitta al palleggio, Vernon opposto, Lavia e Ter Horst di banda, Cortesia e Grozdanov al centro e Kovacic libero. 20:29 Questo il ...

LIVE Ravenna-Civitanova volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ravenna-Civitanova, posticipo della settima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La formazione di casa, dopo tre sconfitte consecutive, domenica è tornata a smuovere classifica contro Latina (3-0). La Lube sta invece vivendo una stagione fantastica, in cui l’unico neo è ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena supera Milano - vincono Vibo Valentia - Perugia e Latina - Trento cede al tie-break con Padova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:06 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:05 La classifica aggiornata vede in testa Civitanova con 21 punti, seguono Modena e Trento con 18 e Perugia con 16. 23:02 TRENTINO-PADOVA 19-21: Padova si aggiudica questa battaglia che vale tantissimo. 23:00 TRENTINO-PADOVA 18-18: abbiamo superato le due ore e mezza ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena supera Milano - vincono Vibo Valentia - Perugia e Latina - Trento al tie-break con Padova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:52 TRENTINO-PADOVA 12-13: Barnes ha avuto l’occasione per mettere a terra la palla del 12-14, ma il canadese viene murato da Codarin. 22:51 TRENTINO-PADOVA 11-13: contrattacco a segno per Hernandez, che sta facendo una partita straordinaria. Time-out per coach Lorenzetti. 22:50 TRENTINO-PADOVA 11-12: diagonale vincente di Barnes. 22:49 TRENTINO-PADOVA 11-11: sbaglia stavolta il ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Modena supera Milano - vincono Vibo Valentia e Perugia - Trento sotto 2-1 con Padova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:13 SORA-LATINA 3-2: si ricomincia anche qui. 22:11 TRENTINO-PADOVA 8-12: sparacchia fuori Vettori, addirittura 22 errori complessivi per Trento. 22:09 TRENTINO-PADOVA 8-11: diciassettesima battuta sbagliata per la Kione. 22:08 TRENTINO-PADOVA 5-7: arriva un break dei padroni di casa, Giannelli deve cercare di variare il più possibile il gioco per non dare punti di riferimento al muro ...