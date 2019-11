LIVE Volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | Modena avanti 2-1 su Trento | vince Perugia

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione ottava giornata 19:533-4: primo di tempo di Lisinac, che è in una condizione pazzesca. 19:52 VERONA-MONZA 10-14: adesso rientrare sembra d’avvero proibitivo. 19:51 VIBO VALENTIA- CIVITANOVA 15-15: di sicuro il migliore di serata in casa Civitanova è Leal. 19:49 SORA-MILANO 14-22: stasera abbiamo visto le potenzialità di Milano, nel bene e nel male. 19:480-2: ace pazzesco di Russell. 19:47 VIBO VALENTIA-CIVITANOVA 13-13: non ci aspettava tutta questa fatica da parte della Lube. 19:46 VERONA-MONZA 8-10: dopo la debacle con Vibo Valentia, stasera si prospetta un’altra batosta per i padroni di casa. 19:45 SORA-MILANO 12-18: i lombardi sono ad un passo dal quinto posto in classifica. 19:4325-22: mani-out di Anderson e una fantasticapassa in vantaggio. 19:42 ...

zazoomnews : LIVE Volley Superlega 2019-2020 in DIRETTA: Trento avanti su Modena bene Perugia Milano e Civitanova in difficoltà… - zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2019-2020 in DIRETTA: Trento avanti su Modena bene Perugia Milano e Civitanova in difficoltà… - zazoomnews : LIVE Volley Superlega 2019-2020 in DIRETTA. risultati 24 novembre spicca Modena-Trento trasferta a Vibo per Civitan… -