LIVE Venezia-Trento 62-53 | Basket Serie A 2019-2020 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo

46-44 Tripla di Cerella! 43-44 Ancora Watt in semigancio! 41-44 Canestro a candela di Forray! 41-42 Uno su due ai liberi per Gentile. 41-41 Semigancio di Watt! 39-41 Mezzanotte mette il libero aggiuntivo. 39-40 Terza tripla di Mezzanotte e fallo! 39-37 Primo canestro dal campo per Daye! 37-37 E' iniziato il secondo tempo, si riprende col possesso per Trento! 37-37 Squadre ...

37-37 Squadre all'intervallo lungo, appuntamento a tra poco per il secondo tempo! 37-37 Ancora Gentile, una magia allo scadere del primo tempo! 18 punti per il figlio del grande Nando! 37-35 Uno su due ai liberi per Stone. 36-35 Due su due ai liberi per Daye che si sblocca. 34-35 Blackmon alza la parabola e va a segno quasi cadendo! 34-33 Tap-in di Watt su altro errore di Daye. 32-33 Uno ...

23-21 Udanoh mette il libero aggiuntivo. 22-21 Sorpasso Venezia, Udanoh ruba palla a Gentile, vola e va a schiacciare subendo anche fallo! 20-21 Udanoh mette il libero aggiuntivo. 19-21 Canestro di Udanoh cadendo in avanti e subisce anche il fallo! 17-21 Finisce il primo quarto su un tap-in sbagliato da Udanoh. 17-21 Ancora canestro quasi immediato di Gentile! 17-19 Tripla di Cerella! 14-19 ...

10-14 Altra tripla di Mezzanotte e parziale di 5-0 per l'Aquila! 10-11 Immediata risposta di Gentile da due! 10-9 Tripla di Stone! 7-9 Arresto e tiro a segno di Gentile! 7-7 Tiro in sospensione a segno di Chappell! 5-7 Canestro da fuori di Knox! 5-5 Due su due ai liberi di Watt che pareggia! 3-5 Tripla di Mezzanotte, sorpasso Aquila! 3-2 Dopo la ripresa del gioco canestro in giravolta di ...

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia segnala che oggi, domenica 24 novembre, la marea ha raggiunto un massimo di 130cm alle ore 09.25 a Punta della Salute Canal Grande e 136cm alla diga di Lido – San Nicoletto. Anche Chioggia ha raggiunto il valore di 130cm alle ore 09:05. Questo valore ha comportato un allagamento della superficie viaria cittadina pari a circa ...

La cronaca delle ultime partite di Venezia e Trento in Eurocup – Il programma tv di Venezia-Trento Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino valida per la decima giornata di Serie A 2019-2020! Le due squadre vengono entrambe da una sconfitta nell'ultima giornata di campionato, i campioni ...

Maltempo - allerta rossa in 3 regioni. Torna acqua alta a Venezia. LIVE : La pioggia continua a cadere su tutto il Paese, causando allagamenti e frane in diverse regioni. In Liguria 85 sfollati, in Piemonte attesa la piena del Po alle 12. A Venezia nuovo picco di marea alle ore 9

Venezia - acqua ha raggiunto picco di 150 centimetri - LIVElli in calo : Il livello della marea a Venezia e' arrivato oggi a un picco massimo di 150 centimetri alle ore 13.10 a Punta della Salute e di 155 centimetri

A Venezia - atteso nuovo picco; sale il LIVEllo dell’Arno : la diretta da Piazza San Marco e da Firenze : Confermato un picco di 155-160 centimetri alle ore 13, il fiume di Firenze oltre il primo livello di guardia

Acqua alta a Venezia : LIVEllo del mare in calo - ma la marea è a 137 cm : Il livello del mare Adriatico davanti alla laguna di Venezia appare in calo, ma il livello di marea nel centro storico continua a crescere: alle 11:30 ha segnato 137 cm, secondo quanto reso noto dall’amministrazione comunale di Venezia, sulla base dei dati registrati dalla piattaforma Ismar-Cnr. La situazione è ancora in evoluzione. L'articolo Acqua alta a Venezia: livello del mare in calo, ma la marea è a 137 cm sembra essere il primo su ...

Maltempo - nuova ‘marea eccezionale’ prevista a Venezia per le 12 : 30. Toscana in tilt : Arno sopra primo LIVEllo di guardia : Venezia, “UN’ALTRA GIORNATA DURA” La previsione è confermata: prevista acqua alta intorno alle 12:30, quando a Venezia si raggiungeranno il 160 centimetri. Si tratta di una “alta marea eccezionale” e la viabilità pedonale sarà allagata al 77%. Quella di oggi “sarà una giornata dura”, ha detto Luigi Brugnaro, sottolineando che comunque “i venti sono in diminuzione, e il picco previsto dal Centro ...

Acqua alta Venezia - video LIVE/ Allerta rossa : domani marea arriverà a 1 - 20 metri : Venezia, diretta video live Acqua alta: marea sale fino a 160 cm, domani nuovo picco. Due morti nel sestiere Castello. Scuole resteranno chiuse.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : LIVElli di fiumi e maree in aumento : Il fronte principale di Maltempo interesserà la regione in serata, spostandosi da ovest ad est, con un’accelerazione delle correnti meridionali, che ruoteranno da sud-est a sud-ovest. Dalla mezzanotte alle 18 di sabato non ci saranno perturbazioni, ma nella notte tra sabato e domenica arrivera’ probabilmente un altro fronte Mediterraneo. E’ il Bollettino della Protezione civile Fvg emesso alle 18 secondo il quale fino a ...

Venezia - sale nell'acqua a LIVElli record : veleno per i marmi. Gli effetti saranno evidenti dopo anni : Venezia si sta interrogando sugli effetti del disastro ambientale di questi giorni. E c'è già chi pensa agli effetti negativi che quando l'acqua alta se ne andrà, arriveranno. Uno di questi è il sale. Ecco l' antico nemico del patrimonio culturale Veneziano che, come scrive il Corriere della sera, r