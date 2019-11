LIVE Spagna-Canada | Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Auger-Aliassime-Bautista Agut 6-6

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Auger-Aliassime-Bautista Agut 4-4 nessun break nel 1° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Out il rovescio del canadese che perde la misura del proprio colpo. 40-0 Ottimo gioco disputato da Auger-Aliassime che, dando ottime accelerazioni ai suoi colpi, si appresta a conquistare il game. Palla break annullata dallo spagnolo e pareggio 4-4 nel primo set. Il canadese va a servire. Vantaggio Spagna, bravissimo Roberto Bautista Agut a prendere una riga di pregevole fattura. Che ...

Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 - Auger-Aliassime-Bautista Agut 2-1 nessun break nel 1° set : 15-0 Ottima prima di Auger-Aliassime che con una traiettoria centrale non consente a Bautista di rispondere come vorrebbe. Ottima prima di servizio centrale dello spagnolo e 2-2 nel 1° set. Il canadese va a servire. 40-0 Altro rovescio in rete di Auger-Aliassime, un po' troppo falloso con il suo tennis. 30-0 Buona prima al corpo di Bautista ed out il rovescio del canadese.

Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 - Auger-Aliassime-Bautista Agut 1-0 nel primo set : 15-30 Dritto a sventaglio che Bautista sbaglia in questo caso, affossandolo in rete. 0-30 Out il rovescio di Auger-Aliassime. 0-15 Grande risposta d'incontro con il dritto in cross di Bautista Agut. Secondo ace di Bautista e 1-1 nel primo set. Inizio equilibrato e ora Auger-Aliassime andrà a servire. 40-0 Lungo il dritto di Auger-Aliassime, che forza sempre lo scambio, esagerando.

Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 - tra poco si comincia! Auger-Aliassime contro Bautista Agut - poi Nadal-Shapovalov : 16.52: Canada che punterà tutto sui giovani: Auger-Aliassime classe 2000 e Shapovalov classe '99. 16.50: E' il momento degli inni. 16.45: Tutto esaurito sul Manolo Santana: splendida coreografia per l'accoglienza di questa Finale. 16.40: Vedremo il doppio? Fino ad ora la spinta di Nadal è stata determinante anche per l'ultimo match eventuale.

Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 - Aguer-Aliassime sfida Bautista Agut - poi Nadal-Shapovalov : 15.51: Di seguito gli incontri di oggi e c'è un colpo di scena nel primo singolare: Auger-Aliassime torna e sfida Roberto Bautista Agut, tornato in squadra dopo aver lasciato per qualche giorno a causa della morte del padre: Finals OOP 16:40h
Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 - Nadal ad un passo da trionfo - ma occhio all'insidia Shapovalov : Il programma della Finale Coppa Davis 2019 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Canada, Finale dell'edizione 2019 di Coppa Davis. Sul Centrale della Caja Magica di Madrid andrà in scena l'ultimo atto di una competizione che tante emozioni ha regalato e fatto discutere per gli orari dei match. Si preannuncia una Finale particolarmente tirata e incerta.

Coppa Davis 2019 - Semifinali - la Spagna batte la Gran Bretagna nel doppio e raggiunge in finale il Canada : Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. La Spagna ora affronterà il Canada in una finale davvero bellissima. FINISCE QUI! La Spagna vola in finale con un doppio tie-break, trascinata da un Grandissimo Rafael Nadal. Bravo anche a Lopez nel finale con i due punti decisivi. 10-8 LA Spagna E' IN finale DI Coppa Davis! Decisiva la prima vincente di Lopez. 9-8 Lopez regala il

Coppa Davis 2019 - Semifinali - Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 7-6 5-6 - grande battaglia nel 2°set : 5-6 La Gran Bretagna conquista il game e si assicura il tie-break 40-0 Lopez spara ancora fuori il dritto. 15-0 Brutto errore di dritto per Lopez. 5-5 Skupski sbaglia il dritto e la Spagna pareggia. 40-30 Gran prima di Lopez. 30-30 Pazzesco salvataggio di Murray, che in allungo trova l'incrocio delle righe. 15-15 Servizio di Lopez e chiusura di Nadal. 0-15 Subito lo smash di Skupski.

Coppa Davis 2019 - Semifinali - Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 7-6 1-2 - primo set agli spagnoli : 2-1 Murray chiude con lo smash. Gran Bretagna che resta avanti. 40-15 Ottima chiusura di Skupski. 30-15 Murray sbaglia una clamorosa volèe. 30-0 Splendida volèe di Murray. 1-1 La Spagna chiude un game complicato. A-40 Prima vincente di Lopez. 40-40 Super risposta di Skupski. 40-30 Nadal chiude con la volèe di rovescio. 30-15 Smash di Murray. 30-0 Altro ace di Lopez. 15-0 Ace di Lopez.

Coppa Davis 2019 - Semifinali - Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 7-6 - primo set agli spagnoli : 15-0 Ace di Murray. Si riparte con Jamie Murray al servizio. 7-6 LA SPAGNA VINCE IL primo SET AL TIE-BREAK! 7-3 PASSANTE DI NADAL! 6-3 Servizio di Lopez e smash di Nadal. 5-3 Murray cambia di colpo lato e chiude con una bella volèe. 5-2 Passante centrale di Lopez che tocca la riga di fondo. 4-2 Ottima prima di Murray. 4-1 Servizio vincente di Nadal. 3-1 Lopez chiude benissimo a rete.

Coppa Davis 2019 - Semifinali - Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 5-4 : 40-0 Altra ottima chiusura a rete dei britannici. 30-0 Splendida volèe di Murray. 5-4 Altro game a zero per la Spagna. 40-0 Servizio vincente di Lopez. 15-0 Sbaglia la risposta Murray. 4-4 Game a zero per i britannici. 30-0 Sbaglia il dritto Lopez. 4-3 Game a zero degli spagnoli. 30-0 Servizio vincente di Lopez. 3-3 Murray tiene il servizio. 40-0 Ace di Murray. 30-0 Sbaglia il passante

Coppa Davis 2019 - Semifinali - Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 3-2 : 40-0 Ace di Murray. 30-0 Sbaglia il passante Lopez. 3-2 Lopez e Nadal chiudono il game. 40-15 Pazzesca difesa dei britannici, ma alla fine chiude Nadal a rete. 30-15 Nadal chiude al secondo smash. 2-2 Dopo oltre dieci minuti la Gran Bretagna chiude il game. A-40 Prima vincente di Skupski. 40-40 Murray annulla tutto a rete. 40-A Palla break per la Spagna. Nadal sfonda con il rovescio.

Coppa Davis 2019 - Semifinali - Doppio decisivo in Spagna-Gran Bretagna - Nadal domina Evans ed Edmund batte Lopez : Per la Spagna dovrebbero giocare Nadal e Granollers, mentre nella Gran Bretagna attenzione alla possibile coppia formata dai fratelli Murray. La sfida tra Spagna e Gran Bretagna si deciderà dunque al Doppio. Evans è durato fino al 4-4 del primo set, poi da quel momento otto giochi consecutivi per lo spagnolo. 6-0 FINISCE QUI! Nadal domina il secondo set e regala il pareggio alla Spagna.

Coppa Davis 2019 - Semifinali - tocca alla Spagna di Nadal contro la Gran Bretagna - Canada già in finale : 17.42 Edmund in questa edizione della Coppa Davis non ha concesso neanche un set superando 2-0 sia Kukushkin che Kohlschreiber. 17.39 Nel secondo singolare si sfideranno Daniel Evans-Rafael Nadal. 17.36 Due precedenti tra i tennisti in entrambi i casi ha vinto lo spagnolo, anche se si tratta di partite abbastanza datate. Secondo i bookmakers i favori del pronostico pendono leggermente dalla