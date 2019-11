LIVE Spagna-Canada 1-0 | Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Nadal-Shapovalov 1-0! Iberici

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 0-0! Iberici al match point a Madrid! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si parte a Madrid! Shapovalov riuscirà a fermare la corsa di Nadal? INIZIO PRIMO SET 19.14 Si parte con il riscaldamento. 19.11 Giocatori in campo! 19.09 Al momento, per un eventuale doppio Finale, giocherebbero Vasek Pospisil e Denis Shapovalov contro Feliciano Lopez e Marcel Granollers: ammesso che il canadese faccia un miracolo, Nadal sarà chiamato ancora agli straordinari? 19.07 Il ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 0-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Il #1 al mondo è stato chiamato agli straordinari sia contro il Regno Unito contro l’Argentina, vincendo anche in doppio trasportando la Spagna in Finale. 18.57 Lo spagnolo, inoltre, ha battuto Karen Khachanov all’esordio contro la Russia, per poi schiantare Borna Coric ai gironi e Diego Schwartzman ai quarti di Finale. 18.55 Infatti, proprio ieri Rafael Nadal ha battuto ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Bautista Agut – Auger-Aliassime 7-6 (3) 5-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Altro doppio fallo per Aliassime. 40-15 Buona prima del giovane canadese. 30-15 Attacca la rete il canadese: con coraggio Auger-Aliassime. 15-15 Doppio fallo di Auger-Aliassime. Allunga Bautista-Agut! 5-2 per la Spagna che si avvicina al primo punto di giornata. 40-10 Bautista-Agut attacca la rete: offensivo l’iberico. 30-30 Attacca Auger-Aliassime con il diritto incrociato: ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Bautista Agut – Auger-Aliassime 7-6 (3) 3-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Bravo Bautista Agut con la palla corta a trovare la misura del vincente e a concludere poi facilmente con la giocata a rete. 15-40 Gratuito con il dritto dello spagnolo e due chance per il controbreak. 15-30 Risposta di dritto out di Auger-Aliassime, che non trova la misura del proprio colpo. 0-30 Doppio fallo di Bautista. 0-15 Grande dritto lungolinea di Auger-Aliassime. Si sblocca ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Bautista Agut – Auger-Aliassime 7-6 (3) 3-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Doppio fallo ancora di Auger-Aliassime e palla break! 30-30 Lento negli spostamenti verso destra e il dritto è sempre fuori misura quello di Auger-Aliassime. 30-15 Bel dritto incrociato del canadese, che stavolta sorprende Bautista. 15-15 Doppio fallo di Auger-Aliassime. 15-0 Scappa il rovescio allo spagnolo, buona profondità di Auger-Aliassime. Sbaglia il terzo dritto consecutivo ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Bautista Agut – Auger-Aliassime 7-6 (3) 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Servizio esterno dello spagnolo che continua a spingere molto bene nel secondo set. Al servizio Auger-Aliassime. 40-15 Sbaglia lo smash il canadese ed è bravo Bautista Agut a far giocare un colpo in più all’avversario che poi sbaglia. 30-15 Bravo il canadese a rete ad anticipare la giocata dello spagnolo. 30-0 Bautista on fire, sulle righe, sta dando spettacolo. Bautista va a servire ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Auger-Aliassime-Bautista Agut 6-6 si va al tie-break nel 1° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Rovescio in rete dello spagnolo nello scambio da fondo. 2-1 Bravissimo Bautista che, prima con un ace e poi con una palla corta, ribalta lo score. E’ il turno di servire per il canadese. 0-1 Auger-Aliassime porta a casa il primo punto con il servizio. Ora andrà alla battuta Bautista-Agut. Altro game deciso a zero e si va al tie-break in questo primo set che potrebbe essere ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Auger-Aliassime-Bautista Agut 4-4 nessun break nel 1° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Out il rovescio del canadese che perde la misura del proprio colpo. 40-0 Ottimo gioco disputato da Auger-Aliassime che, dando ottime accelerazioni ai suoi colpi, si appresta a conquistare il game. Palla break annullata dallo spagnolo e pareggio 4-4 nel primo set. Il canadese va a servire. Vantaggio Spagna, bravissimo Roberto Bautista Agut a prendere una riga di pregevole fattura. Che ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Auger-Aliassime-Bautista Agut 2-1 nessun break nel 1° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima prima di Auger-Aliassime che con una traiettoria centrale non consente a Bautista di rispondere come vorrebbe. Ottima prima di servizio centrale dello spagnolo e 2-2 nel 1° set. Il canadese va a servire. 40-0 Altro rovescio in rete di Auger-Aliassime, un po’ troppo falloso con il suo tennis. 30-0 Buona prima al corpo di Bautista ed out il rovescio del canadese. 15-0 Stecca ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Auger-Aliassime-Bautista Agut 1-0 nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Dritto a sventaglio che Bautista sbaglia in questo caso, affossandolo in rete. 0-30 Out il rovescio di Auger-Aliassime. 0-15 Grande risposta d’incontro con il dritto in cross di Bautista Agut. Secondo ace di Bautista e 1-1 nel primo set. Inizio equilibrato e ora Auger-Aliassime andrà a servire. 40-0 Lungo il dritto di Auger-Aliassime, che forza sempre lo scambio, esagerando. 30-0 ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : tra poco si comincia! Auger-Aliassime contro Bautista Agut - poi Nadal-Shapovalov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52: Canada che punterà tutto sui giovani: Auger-Aliassime classe 2000 e Shapovalov classe ’99. 16.50: E’ il momento degli inni. 16.45: Tutto esaurito sul Manolo Santana: splendida coreografia per l’accoglienza di questa Finale. 16.40: Vedremo il doppio? Fino ad ora la spinta di Nadal è stata determinante anche per l’ultimo match eventuale.

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Aguer-Aliassime sfida Bautista Agut - poi Nadal-Shapovalov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51: Di seguito gli incontri di oggi e c’è un colpo di scena nel primo singolare: Auger-Aliassime torna e sfida Roberto Bautista Agut, tornato in squadra dopo aver lasciato per qualche giorno a causa della morte del padre: Finals OOP 16:40h LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal ad un passo da trionfo - ma occhio all’insidia Shapovalov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Finale Coppa Davis 2019 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Canada, Finale dell’edizione 2019 di Coppa Davis. Sul Centrale della Caja Magica di Madrid andrà in scena l’ultimo atto di una competizione che tante emozioni ha regalato e fatto discutere per gli orari dei match. Si preannuncia una Finale particolarmente tirata e incerta. La ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : la Spagna batte la Gran Bretagna nel doppio e raggiunge in finale il Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. La Spagna ora affronterà il Canada in una finale davvero bellissima. FINISCE QUI! La Spagna vola in finale con un doppio tie-break, trascinata da un Grandissimo Rafael Nadal. Bravo anche a Lopez nel finale con i due punti decisivi. 10-8 LA Spagna E’ IN finale DI Coppa Davis! Decisiva la prima vincente di Lopez. 9-8 Lopez regala il ...