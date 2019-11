LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 90-78 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | i

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:51 Lasi conclude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 18:49 Decisivo Nemanja Nedovic, autore di 11 punti nel quarto decisivo (14 punti totali per lui).ha anche 15 punti da Scola e 12 da Micov; anon bastano i 21 di Pierre (con 5 palle perse) e i 17 di un Bilan che aveva guidato la rimonta sarda nel terzo quarto. FINISCE QUI!ha la meglio su una mai doma. 90-78 Micov spara la tripla che fa calare il sipario. 87-78 LA CHIUDE CON L’ALLEY OOP TARCZEWSKI!! 85-78 2/2 per l’americano. Jerrels è l’ultimo a mollare, due liberi per lui. 85-76 Brooks ne mette altri due. Alza bandiera bianca la squadra ospite. Persa di Jerrels, si fa durissima ora per. Timeout. Saliti in cattedra nel finale le due guardie meneghine. Nedovic arriva a quota 14 ...

zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 59-62 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: un grande Bilan spinge i sardi dal -1… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 33-30 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: grande equilibrio al Forum +3 Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 59-62 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: un grande Bilan spinge i sardi dal -1… -