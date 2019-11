LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 42-35 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | allungo

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 33-30 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : grande equilibrio al Forum - +3 Olimpia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-32 Vitali pesca bene Bilan lasciato solo sotto canestro dalla difesa a zona milanese. Timeout chiesto da Tom Bialaszewski. 33-30 Scola a segno dopo il contropiede guidato da Nedovic. 4′ al termine della prima metà di gara. 31-30 Galleggia in aria Jerrels evitando la stoppata di Tarczewski e segnando col layup. 31-28 Mack a bersaglio con la tripla dall’angolo. Sesta tripla su ...

17:00 I quintetti delle due squadre: Milano: Mack-Nedovic-Micov-Scola-Biligha; Sassari: Spissu-Pierre-Vitali-Evans-Bilan. 16:55 In corso la presentazione delle due squadre, con omaggio di tutto il palazzetto al grande ex della partita Curtis Jerrels. 16:50 Sta per terminare il riscaldamento, pochi minuti all'inizio dell'incontro. 16:46 Arbitri del match del Mediolanum Forum saranno ...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari, valido per la decima giornata di Legabasket. Al Mediolanum Forum di Assago va in scena il match che si preannuncia essere il più interessante di giornata. Si affrontano due formazioni che nelle ultime stagioni si sono scontrate più volte nelle fasi finali della stagione, con quattro sfide ai playoff e due ...

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER – MILANO: Rodriguez 11; Efes: Larkin 17 Finisce qui, e l'Anadolu Efes è la prima squadra a espugnare il Mediolanum Forum. Vittoria meritata dei turchi per 76-81 76-81 2/2 Larkin Altro fallo di Roll su Larkin in fuga, 9″5 alla fine e due liberi. Messina non ...

68-73 3/3 Larkin. Time out chiamato da Messina Rodriguez regala tre tiri liberi a Larkin. 3'12" alla fine Infrazione dei 24 per Biligha che non vede che, dopo la rimessa, mancavano meno di due secondi. 3'19" alla conclusione, tornano Mack e Scola per Nedovic e Biligha 68-70 Vola fino al ferro Larkin e appoggia, +2 Efes a 3'40" dal termine Non segna più ...

66-66 Rimbalzo in attacco di Simon dimenticato dalla difesa di Milano su tripla di Beaubois, due facili Un paio di brutte idee di Milano: prima un attacco poco fluido, poi un contropiede mal condotto da White sul quale Peters trova lo sfondamento. 7'19" alla fine 66-64 MICOV! Dai sei metri! 64-64 2/2 Sanli Sistemata la retina, può andare in lunetta Sanli Qualche secondo di pausa ...

TOP SCORER – MILANO: White, Brooks, Rodriguez 8; Efes: Pleiss 12 Sbagliano tutti dopo il time out, e a 10 minuti dalla fine l'Efes, in un'autentica battaglia, è ancora avanti 60-62 60-62 LA STOPPATA DI BILIGHA, LA PARTENZA E PENETRAZIONE DI MACK! 54 secondi alla fine del terzo quarto, ed è time out chiamato da Ataman 58-62 La risposta di Nedovic, ancora, inevitabilmente ...

La doppia stoppata di Biligha e Brooks Paul Biligha + Jeff Brooks: NON si entra nell'area dell'Olimpia Milano! 39-38 Pleiss a segno con la punta del piede sull'arco, e solo per questo i punti sono due 39-36 ALLEY OOP RODRIGUEZ-TARCZEWSKI! Scocca l'ultimo minuto prima dell'intervallo 37-36 TARCZEWSKI! Sulla quarta opportunità dopo due triple e un appoggio sbagliato dai compagni, Ataman è obbligato al time out 35-36 Micov dalla media! Ed è -1 Milano a 2'30" ...

22-19 BROOKS DA TRE! Un'autentica sentenza quest'anno! 19-19 Scocca la tripla Peters, parità 19-16 2/2 White White fa saltare Sanli, se lo fa cadere addosso sull'azione di tiro e guadagna due liberi Inizia il secondo quarto Highlight dal primo quarto .@tibor_pleiss going UP!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MPR2D3nbqF — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, ...

12-16 2/2 Peters Transizione veloce di Peters, fermato con il secondo fallo da Nedovic che cercava di prendere sfondamento. Ci sono due tiri liberi a 2'50" dalla fine del primo quarto 12-14 Realizza l'aggiuntivo Simon 12-13 Micic riesce a beffare Roll, servendo Simon sotto canestro: c'è il canestro ed anche il fallo di Nedovic 12-11 Bella palla di Micov per Pleiss che ...

20:38 Ecco la presentazione delle due squadre al Mediolanum Forum. Milano senza Gudaitis e della Valle, Efes senza Dunston e Moerman 20:35 Dieci minuti all'inizio del match! 20:30 Lo scorso anno fu proprio questa partita, ma in Turchia, a decretare la fine delle ultime, residue speranze di Milano, proprio nella giornata conclusiva, di arrivare fino a quei quarti di finale che mancano ...

La presentazione di Milano-Anadolu Efes – La notte di Milano-Maccabi Tel Aviv Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del decimo turno dell'Eurolega 2019-2020: di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Anadolu Efes Istanbul. Sono tre le formazioni al comando dell'attuale regular season, e due di esse si affrontano proprio questa sera al Mediolanum Forum di Assago. I finalisti ...

