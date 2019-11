L’Eredità | Francesca Fichera mamma bis | è nato il secondo figlio

Fonte : gossipetv

(Di domenica 24 novembre 2019) Èildie Filippo Volandri Fiocco azzurro per, ex Professoressa de L’Eredità, e Filippo Volandri, ex tennista. La coppia ha avuto ildopo Emma, nata nel 2017. Il bambino, a cui è stato dato il nome di Edoardo, è venuto al mondo domenica 24 novembre. … L'articolo L’Eredità,bis: èilproviene da Gossip e Tv.