Lecce | vuole soldi per le slot | albanese ferisce figlio con roncola

LIVE Milan-Lecce calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Pioli vuole partire con i 3 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Lecce partita dell’ottava giornata di Serie A 2019-20, il Milan vede l’esordio in panchina di Pioli con l’unico risultato dei 3 punti mentre il Lecce per tentare di sbancare San Siro. Il Milan vive un momento particolare nonostante la vittoria contro il Genoa, la dirigenza rossonera ha deciso di cambiare allenatore con via Giampaolo ...