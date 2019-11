Lea Garofalo, la storia della testimone di giustizia uccisa a Milano

Lea Garofalo - 10 anni dopo la morte : il ricordo dei ragazzi che si mobilitarono per chiedere giustizia e il passaparola che scosse Milano : “Avevo 16 anni quando ho assistito all’udienza del processo contro gli assassini di Lea Garofalo. Con me altri ragazzi, in tutto una quindicina. Non potevamo stare a casa”. A dieci anni dalla morte della testimone di giustizia, uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre del 2009 a Milano per mano dell’ex compagno Carlo Cosco, Paola Teri, 24 anni studentessa di beni culturali e membro del presidio di Libera Lea ...