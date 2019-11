Lea Garofalo | 10 anni dopo la morte | il ricordo dei ragazzi che si mobilitarono per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) “Avevo 16quando ho assistito all’udienza del processo contro gli assassini di Lea. Con me altri, in tutto una quindicina. Non potevamo stare a casa”. A diecidalladella testimone di giustizia, uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre del 2009 a Milano per mano dell’ex compagno Carlo Cosco, Paola Teri, 24studentessa di beni culturali e membro del presidio di Libera Leadi Milano, racconta quei giorni del 2011 di mobilitazione giovanile che aveva coinvolto centinaia di studenti avvicinandoli per la prima volta all’antimafia. “In città in pochi conoscevano la storia di Lea. Eppure la uccisero in via Montello 6, un quartiere frequentato da tanti”. Oggi tutta Italia ricorda Lea. È il 2002 quando entra nel programma di protezione insieme alla figlia Denise, avuta con l’ex compagno. In ...

