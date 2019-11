Le sardine hanno fermato il racconto sovranista

Le sardine hanno ragione : è finita la pacchia : Il rifiuto nei confronti delle classi politiche e delle istituzioni cosiddette democratiche – che per la verità di democratico hanno sempre meno – costituisce un tratto rappresentativo molto significativo dell’attuale fase politica internazionale. Dall’Algeria al Sudan, dall’Iraq al Cile, dalla Catalogna alla Francia, masse crescenti e sempre più arrabbiate di popolo scendono in piazza per contestare i governi ...

Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione del movimento delle “sardine” a Palermo : Venerdì sera, Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro Matteo Salvini organizzata dal movimento delle “sardine” in piazza Verdi a Palermo. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e diversi membri della Giunta comunale.

Matteo Salvini : “sardine? Preferisco i gattini che se le mangiano quando hanno fame” : "Alle sardine Preferisco i gattini, sono più dolci. Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini?", commenta il leader della Lega Matteo Salvini, sul movimento che da Nord a Sud del Paese lo sta contestando nelle piazze. E annuncia: "Andrò a trovare le sardine nelle loro piazze". L'ex ministro dell'Interno, ospite ieri sera su Rete4, ha anche affrontato altri argomenti, come la manovra economica, la querela da parte di Ilaria Cucchi e ...

Le “sardine” hanno colpito ancora - in migliaia in piazza a Modena. Salvini : “Domenica a Rimini sarò con loro” : Le "sardine" hanno colpito ancora. Il movimento, slegato dai partiti, nato spontaneamente in occasione della visita di Salvini a Bologna, ha di nuovo riempito una piazza, quella di Modena, per contestare il leader della Lega e contro razzismi, sovranismi e odio. Armate di ombrelli sotto la pioggia battente, senza simboli di partito o bandiere, alcuni con in mano una sardina, diventata simbolo del movimento, invito a ritrovarsi in tanti stretti ...

Lega a Modena - così le “sardine” hanno riempito la piazza per protestare contro Salvini. Il video in time lapse : Il popolo delle “sardine” risponde in massa anche a Modena nel giorno dell’appuntamento elettorale di Matteo Salvini. Dopo aver riempito piazza Maggiore a Bologna, hanno affollato anche piazza Grande a Modena nonostante la pioggia battente. Circa settemila le persone che hanno raggiunto la piazza modenese. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato “Bella Ciao” e ripetuto lo slogan “Modena non ...

I quattro giovani che hanno battuto Salvini riempiendo la piazza di sardine : Trentenni, non fanno politica. E hanno coinvolto dodicimila persone, senza disordini né simboli di partito, col solo tam tam di Facebook e unìidea: creatività e bellezza opposta agli urlatori del web e dei comizi