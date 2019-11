Le frustate con il cavo elettrico | così il senegalese punisce la moglie

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Federico Garau Stando a quanto raccontato dalla vittima, gli abusi e le violenze andavano avanti da oltre un anno. Spesso in preda ai fumi dell'alcol, il 53enne diventava ancora più violento, riversando su di lei tutta la propria rabbia Arriva da Torre Pedrera, località di Rimini, la notizia dell'ennesimo caso di violenza domestica commessa nei confronti di una donna. Stavolta ad essere protagonista della terribile vicenda è una coppia di cittadini senegalesi, da tempo residenti nel nostro Paese. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, che hanno riportato l'episodio, gli abusi ed i maltrattamenti andavano avanti da più di un anno, ma la donna non avrebbe mai trovato il coraggio di denunciare a causa del forte sentimento di paura nutrito nei confronti del violento coniuge. L'incubo è infine giunto al termine durante la notte di sabato 23 novembre. In seguito ...

