Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) "Quando la donna va a denunciare è il momento in cui lo Stato deve prendere per mano la donna e i suoi figli e accompagnarli, perché hanno paura e per paura moltenon denunciano per il bene dei figli e io voglio dire a queste, perché ora ci sono strumenti nuovi. E' l'che faccio pubblicamentevittime di violenza,". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso, ospite di Domenica In, ricordando la legge approvata pochi mesi fa e cosiddetta 'Codice rosso', licenziata dal parlamento in maniera unitaria. "L'amore è l'esatto contrario della violenza e laddove c'è violenza non ci può essere amore. Abbiamo un problema in Italia: quando leggo i dati in Italia" sulla violenza contro lee i femminicidi "stento a credere che sia il mio Paese. Sono dati agghiaccianti che ci dicono che ...

Notiziedi_it : L’appello di Bonafede alle donne maltrattate: “Denunciate subito” - LiKytai8 : RT @antonio_bordin: Il senso di #Bonafede per il garantismo: “corsia preferenziale in appello per gli imputati assolti in primo grado”. Qu… - jfktormento : RT @antonio_bordin: Il senso di #Bonafede per il garantismo: “corsia preferenziale in appello per gli imputati assolti in primo grado”. Qu… -