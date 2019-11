Lancia Thesis - Il fascino incompreso di un salotto allitaliana FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di domenica 24 novembre 2019) Per molti è stata la vera erede della miticaThema: opulenta, silenziosa e tecnologicamente avanzata, lasembrava avere le carte in regola per far breccia tra gli automobilisti italiani, proprio come fece tra gli anni 80 e 90 la sua antenata di successo. Quel successo che la berlina disegnata sotto la direzione di Mike Robinson non è mai riuscita a replicare, neppure lontanamente.Il declino delle tre volumi. Forse, non è stata lauto giusta al momento giusto: nel 2002, quando arrivò nelle concessionarie, era già iniziato linesorabile declino delle berline, che colpiva (e colpisce ancora) soprattutto i modelli più grandi, soprattutto in Italia, il suo mercato di riferimento. I prezzi di listino, inoltre, non erano più quelli (relativamente) convenienti dellantenata Thema, ma si attestavano ormai ai livelli delle ammiraglie tedesche (salvo sconti delle concessionarie). Forse ...

