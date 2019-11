La Verità di Paola Caruso a Domenica Live!

Fonte : gossipnews.tv

(Di domenica 24 novembre 2019)Live parla della fine della sua storia con Moreno Merlo e dei gravi motivi che l’hanno spinta a lasciarlo per sempre. Ecco le dichiarazioni della bionda in diretta da Barbara D’Urso!per la prima volta parla della rottura con Moreno Merlo. In studio da Barbara D’Urso piange ed è emozionata perché dice di essere rimasta delusa. Ma è decisa a dire finalmente tutta lasulla sua storia con Moreno e sulla fine del loro amore. Un amore che per lei era importante e per questo lo aveva fatto entrare nella sua vita.infatti dichiara: “Lui era il classico bravo ragazzo, mi fidavo ciecamente e volevo assolutamente una famiglia con lui”. Tutto tra loro sembrava essere perfetto, lui era dolcissimo con lei e soprattutto con suo figlio,si fidava così tanto di lui da lasciarlo solo con Michelino. La crisi è partita proprio dopo l’ospitata a ...

