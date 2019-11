La Spagna di Nadal ha vinto la nuova Coppa Davis

VIDEO Coppa Davis 2019 - la Spagna è Campione del Mondo : highlights e premiazione - Rafael Nadal e compagni in trionfo : La Spagna è Campione del Mondo di tennis, le Furie Rosse hanno conquistato la Coppa Davis 2019 sconfiggendo il Canada per 2-0 nella finale andata in scena alla Caja Magica di Madrid. Un’apoteosi per Rafael Nadal, Roberto Bautista-Agut e compagni che hanno alzato al cielo l’Insalatiera per la sesta volta nella storia venendo poi premiati di fronte al proprio pubblico. Di seguito il VIDEO della premiazione, il punto della vittoria di ...

Coppa Davis 2019 : Rafael Nadal trionfa - batte Shapovalov in due set e regala il successo finale alla Spagna dopo 8 anni : La Spagna fa festa a Madrid e la Coppa Davis per la sesta volta nella storia è sua, sconfiggendo il Canada (2-0). Non poteva che essere il suo condottiero, Rafael Nadal (n.1 del mondo), a completare l’opera dopo il successo del primo singolare di Roberto Bautista Agut contro Felix Auger-Aliassime. Il campione nativo di Manacor ha confermato i pronostici ed ha sconfitto il classe ’99 Denis Shapovalov (n.15 del mondo) con il punteggio ...

LIVE Spagna-Canada 2-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Rafael Nadal eroico! Batte Denis Shapovalov e porta a casa il 6° trionfo iberico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 9-7 GAME SET AND MATCH POINT! Rafael Nadal VINCE E LA SPAGNA CONQUISTA LA SESTA Coppa Davis! 8-7 ALTRO CHAMPIONSHIP POINT Nadal! 7-7 Servizio e diritto Nadal! 7-6 SET POINT Shapovalov! CLAMOROSO A MADRID. 6-6 SPINGE Shapovalov! ALTRO MATCH POINT ANNULLATO! 6-5 CLAMOROSO! Nadal SBAGLIA ANGOLO! Shapovalov, nella bolgia spagnola, non demorde e passa lo spagnolo! 6-4 PRIMA ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3 5-6! Il canadese si assicura il tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Si salva ancora il canadese: il 20enne si assicura il tie-break. 40-30 Attacco esasperato di Rafael Nadal con il rovescio diagonale: Shapovalov sfiancato. 40-15 Ace del canadese. 30-15 Il canadese sbaglia la volée dopo una buona prima. 30-0 Buona prima di Shapovalov. 5-5 Nadal carica il pubblico: fasi calde del match. 40-30 Serve&volley di Nadal: rimonta dell’iberico. 30-30 Buona ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3 3-4! Equilibrio nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Gran risposta di controbalzo di Shapovalov: Nadal lento in uscita. 15-0 Servizio e diritto di Nadal. 3-4 Il canadese resta avanti nel set: grande partita ora. 40-30 Serve&volley vincente del canadese. 30-30 Shapovalov perde gli appoggi: diritto lungo. 30-15 Risposta bloccata con il back di Nadal che mette in difficoltà Shapovalov. 30-0 Buona prima del canadese. 3-3 Nadal si salva e ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3 2-3! Equilibrio nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 SI SCATENA NADAL! Offensivo lo spagnolo che poi chiude con lo smash nonostante la difesa del canadese. 30-30 Servizio e diritto dello spagnolo. 15-30 In difficoltà Nadal: diritto sulla riga del canadese. 15-15 Grande risposta di Shapovalov con il diritto. 2-3 Il canadese resta avanti con solidità. 40-30 Ennesima demi-volée vincente di Shapovalov. 30-30 Grande servizio giudicato tale ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3 0-1! Lo spagnolo vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Shapovalov approfitta delle titubanze di Nadal con il diritto: parità. AD-40 Serve&volley di Nadal: Shapovalov non riesce a passarlo. 40-40 Per la prima volta nel match, si va ai vantaggi sul servizio dello spagnolo. 40-30 Prima esterna da destra per Nadal. 30-30 Bravo Shapovalov ad intercettare il servizio e bloccare la risposta di rovescio. 15-15 Torna a macinare gioco Nadal: ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3! Lo spagnolo vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 primo SET RAFAEL NADAL! Al secondo tentativo, lo spagnolo chiude il primo parziale e vince 6 giochi a 3 contro Denis Shapovalov. 40-30 Doppio fallo di Nadal. 40-15 Scappa via la risposta di Shapovalov: due set point. 30-15 Nadal infiamma Madrid con il diritto ad uncino. 15-15 Buona prima dell’iberico. 5-3 vince a zero anche il canadese: Nadal può chiudere il set. 40-0 Prima a 211km/h ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 5-2! Lo spagnolo piazza il break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sesto ace per il canadese. 5-2 Non si gioca a Madrid: game a zero e break confermato. 40-0 Lo spagnolo non lascia scampo a Denis Shapovalov sulla diagonale di rovescio. 30-0 Diritto incrociato di Nadal: ottimo momento per lo spagnolo. 4-2 break NADAL! Lo spagnolo strappa il servizio: momento atteso da diversi minuti dopo altre due chance avute precedentemente. 30-40 ANCORA PALLA break ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 2-1! Lo spagnolo comincia in maniera aggressiva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Si salva ancora Shapovalov: equilibrio. AD-40 Altro serve&volley di Shapovalov che chiude con la demi-volée. 40-40 Ace di Shapovalov che annulla la palla break. 30-40 PALLA BREAK NADAL! Seconda chance di fila per il maiorchino. 30-30 Bravissimo Nadal che spara un diritto sulla riga e chiude il punto a rete con Shapovalov lontanissimo. 30-15 Risposta corta di Nadal: il canadese chiude ...