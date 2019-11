La Lazio mette la quinta Roma vola | tris al Brescia E' crisi per la Fiorentina

Uomini e Donne - 12 novembre : Armando si intromette nella reLazione della Platano : Continua il grande successo di Uomini e Donne. Anche oggi 12 novembre i fan hanno assistito ad una nuovo episodio del Trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora una volta sono stati protagonisti della puntata e non sono mancati di certo i colpi di scena. Le cose non sono andate bene nemmeno per Valentina M. e Gennaro che hanno avuto un forte litigio. La prima coppia, dopo aver deciso di darsi una nuova possibilità, sembra non aver ...

Lockdown Lite permette di bloccare facilmente le app e impedirne la disinstalLazione : Lockdown Lite è un'applicazione che offre la possibilità di bloccare le app Android con una password, una sequenza o un'impronta digitale e impedire la disinstallazione delle applicazioni. L'app occupa solo 0.5 Mb e può essere utile per i dispositivi che non mettono a disposizione questa funzionalità. L'articolo Lockdown Lite permette di bloccare facilmente le app e impedirne la disinstallazione proviene da TuttoAndroid.

Woody Allen e Amazon decidono di mettere fine alla causa di 68 milioni di dollari per vioLazione del contratto : Woody Allen e Amazon hanno concordato di mettere fine alla causa da 68 milioni di dollari che il regista aveva intentato alla società per aver interrotto il contratto per la produzione di quattro suoi film e la distribuzione di un film che aveva già concluso, ‘A Rainy Day in New York’. I termini dell’accordo non sono noti.Travolto dal ciclone di #MeToo, che lui non ha mai mancato di criticare, e soprattutto ...

Si dimette Ceo McDonald’s per reLazione con dipendente : McDonald's ha annunciato domenica di aver licenziato il CEO Steve Easterbook dopo aver indagato su una relazione consensuale che aveva avuto con una dipendente del gruppo. Il gigante del fast-food non ha fornito dettagli sulla relazione, ma Easterbrook ha dichiarato in una e-mail ai dipendenti che la sua condotta aveva violato la politica aziendale. "Questo è stato un errore", ha scritto Easterbrook. "Dati i valori dell'azienda, concordo con il ...

Tiscali dismette gli MMS e applica le nuove rimoduLazioni da oggi : Le rimodulazioni di Tiscali Mobile si avvicinano: ulteriori dettagli sugli aumenti che si avranno a partire dal 1° novembre 2019. Cambierete operatore? L'articolo Tiscali dismette gli MMS e applica le nuove rimodulazioni da oggi proviene da TuttoAndroid.

Usa : foto hard - rapporti a tre - tatuaggi che rimandano al nazismo e la reLazione con un dipendente. Si dimette la deputata Katie Hill : foto nuda durante un ménage à trois con l’ex marito e la 24enne assistente durante la campagna elettorale, Monica Desjardins. Ma anche lo scatto di un tatuaggio che potrebbe rimandare al simbolismo nazista e l’accusa di aver avuto una relazione con il direttore del suo ufficio legislativo, Graham Kelly, in violazione delle regole adottate dalla Camera dopo l’inizio del movimento del #MeToo che vieta ai deputati di aver relazioni con ...

Pamela Barretta mette nei guai Stefano Torrese : la nuova segnaLazione : Uomini e Donne Over, Pamela Barretta: “Stefano era fidanzato quando era nel programma” Pamela Barretta, in queste ultime ore, ha fatto una clamorosa rivelazione su Stefano Torrese che ha creato in pochissimo tempo l’ennesimo putiferio mediatico. Cosa ha detto? La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha notato che spesso e volentieri il suo ex ha fatto ultimamente dirette su instagram per parlare della sua frequentazione con ...

Strage di Capaci - le riveLazioni un pentito : "A mettere la bomba fu un poliziotto" : Nuovi veleni sulla Strage di Capaci, in cui il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. Secondo alcune dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia (un ex agente della polizia penitenziaria appartenente alla famiglia mafiosa di Caltanissetta) sarebbe stato un insospettabile poliziotto a mettere sotto l'autostrada l'esplosivo della Strage alle porte di Palermo. ...

Strage di Capaci - le riveLazioni del pentito : "A mettere la bomba fu un poliziotto" : Nuovi veleni sulla Strage di Capaci, in cui il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. Secondo alcune dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia (un ex agente della polizia penitenziaria appartenente alla famiglia mafiosa di Caltanissetta) sarebbe stato un insospettabile poliziotto a mettere sotto l'autostrada l'esplosivo della Strage alle porte di Palermo. ...

DiMartedì - Pietro Senaldi sulla manovra : "A rimetterci sarà il 20-25 per cento della popoLazione che lavora" : A ridosso dell'approvazione della manovra economica, Pietro Senaldi svela i punti pericolosi che hanno ottenuto il lasciapassare del governo: "La differenza è che l'Olanda è uno Stato sociale, l'Italia è uno Stato assistenziale" riferisce in diretta a DiMartedì. "Da noi il 20-25 per cento (siamo ott

Juventus - la riveLazione di Bonucci : “io vittima di bullismo - ma non mi son fatto mettere i piedi in testa” : Il difensore della Juventus ha parlato del romanzo scritto sul bullismo, rivelando di esserne stato vittima in passato Un romanzo sul bullismo, un’idea di Francesco Ceniti sposata in pieno da Leonardo Bonucci, che ha voluto dare il proprio contributo per combattere una delle piaghe più serie della nostra società. Fabio Ferrari/LaPresse Un tema che tocca molto il difensore della Juventus, anche lui vittima di bullismo in passato, una ...