La comunità del vantaggio | la frustrazione delle piazze globali e le responsabilità della

Casali del Manco (CS). Intervista a Pietro Marasco - Consigliere M5S del Comune di Casali del Manco (CS). “La Storia ha assegnato alla nuova comunità Presilana un ruolo strategico”. : Il rappresentante del Movimento 5 Stelle, in seno all’Assemblea elettiva del neo costituito Comune della Presila, al nostro Giornale

Galan condannato (e prescritto) dalla Corte dei Conti : “Diede 24 milioni per la salvaguardia della Laguna a Diocesi e comunità ebraica” : La condanna della Corte dei Conti di Venezia nei confronti dell’ex governatore del Veneto, Giancarlo Galan, non poteva avvenire in un momento più tormentato. Dopo le eccezionali acque alte si sta discutendo di Mose, ritardi nei lavori e finanziamenti per la salvaguardia di Venezia. Ed ecco che Galan, già coinvolto nello scandalo Mose del 2014, ora dovrà risarcire la Regione con 764mila euro per aver dirottato al Patriarcato fondi della ...

All’asta il cilindro di Hitler - l’ira della comunità ebraica : Ha sollevato forti proteste da parte della comunità ebraica, la decisione della casa d'aste di Monaco di Baviera Hermann Historica di lanciare per il 20 novembre la vendita di circa 840 cimeli nazisti, tra cui il cappello a cilindro appartenuto ad Adolf Hitler, gli abiti di Eva Braun o un'edizione con copertina in argento del "Mein Kampf". Il rabbino Menachem Margolin, presidente della European Jewish Association (EJA), ha scritto alla casa ...

Casali del Manco (CS). Intervista a Maria Francesca Lucanto - Responsabile della Biblioteca Donne Bruzie della comunità Presilana - denominata Casali del Manco (CS). : “Noi dell’Associazione Fata Morgana-ha dichiarato al nostro Giornale Maria Francesca Lucanto (Sociologa, Poetessa e Promotrice Socio-Culturale) – siamo partite dal

MotoGP - dove vedere in streaming o in tv il Gran Premio della comunità Valenciana : Dalla pole position partirà Fabio Quartararo, mentre Maverick Viñales si gioca il terzo posto nella classifica generale

Ripensare la comunità? Dal Macro Asilo di Roma una risposta ai falsi slogan della propaganda : Da fine settembre, al Macro Asilo di Roma, si tiene la serie di eventi “Ripensare la Comunità”: si tratta di incontri di alto livello filosofico, su temi di grande urgenza, aperti gratuitamente al pubblico. Tutto nasce dall’incontro di Filosofia in Movimento, gruppo di ricerca filosofica, e la casa editrice Castelvecchi, con la programmazione, per Macro Asilo, di Fabio Benincasa. Filosofia in Movimento è un gruppo “militante” (come l’ha definito ...

“Infermiere di comunità in parrocchia” : oggi la firma dell’accordo tra ASL Roma 1 e Diocesi di Porto-Santa Rufina : Roma – È partita la fase operativa dell’“Infermiere di parrocchia” con un primo accordo sul territorio Romano che vede insieme la ASL Roma 1 e la Diocesi di Porto-Santa Rufina. Dopo la firma si darà avvio alla formazione congiunta dei referenti parrocchiali e degli operatori della ASL che collaboreranno nella Parrocchia di Selva Candida, nel territorio del Distretto 13 della Azienda Sanitaria. “Il progetto – commenta Tanese, Direttore ...

6 bambini e 3 donne della comunità mormone uccisi in Messico. Si segue la pista dei narcos : Almeno tre donne e sei bambini della comunità mormone sono stati assassinati in un’imboscata, nel nord del Messico. Lo denuncia un parente delle vittime, Julian Lebaron, che, sconvolto, racconta l’episodio. Stando alle notizie raccolte dal New York Times, la cugina di Julian Lebaron stava andando all’aeroporto quando è stata barbaramente uccisa insieme ai suoi quattro figli a Rancho de la Mora, zona celebre per ...

Reddito di cittadinanza - “noi extracomunitari senza il sussidio per colpa di un emendamento della Lega e di un decreto mancante” : Fadil Dautaj è un signore albanese di mezza età e da più di trent’anni vive in Italia. È sposato, ha un permesso di soggiorno Ue ed è nonno di un bambino italiano, ma da quando è iniziata la crisi non è più riuscito trovare un lavoro. Per questo, nel marzo scorso è stato fra i primi a ottenere il Reddito di cittadinanza, incassando in media più di 800 euro al mese. Ma ora a lui e ad altre 53mila famiglie beneficiarie l’erogazione dei soldi è ...

Torino. comunità energetiche con il sostegno della Regione : I comuni piemontesi che vogliono aggregarsi tra di loro per costituire le cosiddette «Comunità energetiche» possono contare sul sostegno della

"Pericolosa l'astensione del centrodestra" : Vaticano e comunità ebraica sulla Commissione Segre : Soddisfazione per l’istituzione della “Commissione Segre e amarezza per l’astensione del centrodestra. Sono due stati d’animo diffusi all’indomani del voto con il quale il Senato ha dato il via libera alla nascita della Commissione straordinaria per combattere razzismo, antisemitismo e ogni forma di istigazione all’odio.Per la presidente della Comunità ebraica di Roma, è “un momento ...

Mandorla Music Festival : a Milano la rassegna musicale della comunità cinese in Italia : Domenica 24 novembre ai Magazzini Generali di Milano si svolgerà la seconda edizione del “Mandorla Music Festival”, la rassegna Musicale,

Fedeli contro Biancalani : "Trascura suoi doveri - comunità distrutta. Sia rimosso" : Dopo aver cercato di richiamare il sacerdote ai propri doveri, contattando il vescovo di Pistoia, centinaia di Fedeli chiedono ora la rimozione dal suo ruolo di parroco di Vicofaro Federico Garau ? Luoghi: Pistoia

Inaugurazione del Centro di comunità di Roio Piano - alla presenza del Cardinale Petrocchi : L'Aquila - Sarà inaugurato sabato 12 ottobre alle ore 11, con la benedizione del Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L'Aquila, il Centro di Comunità di Roio Piano, realizzato dalla Caritas Italiana. Il Centro, i cui fondamentali lavori di costruzione sono stati completati nell’ottobre 2012, è stato oggetto di importanti interventi eseguiti dall’Arcidiocesi di L’Aquila per ottenere le autorizzazioni e ...