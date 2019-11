La Caccia – Monteperdido | anticipazioni ultima puntata di domenica 1° dicembre 2019

La Caccia – Monteperdido : ultima puntata e finale - anticipazioni 1 dicembre : La caccia – Monteperdido andrà in onda con l’ultima puntata l’1 dicembre 2019, su Canale 5. L’episodio 7, “La batida” e l’episodio 8, “La cierva blanca“, ci riveleranno grazie al finale di stagione tutta la verità sul rapimento di Ana e Lucia. Sara crede di avere frale mani il colpevole: Ismael è davvero l’uomo che sta cercando? Secondo le anticipazioni de La caccia – Monteperdido ...

Il finale de La Caccia Monteperdido mette Sara con le spalle al muro e un assassino in prigione : anticipazioni 1 dicembre : Il finale de La Caccia Monteperdido andrà in onda la prossima settimana, l'1 novembre, mettendo in crisi Sara e portando dietro le sbarre un assassino, ma sarà quello giusto? Il pubblico di Canale5 ha accolto con freddezza la serie spagnola che continua ad aggirarsi intorno al 10-11% di share segnando un flop per uno show che in Spagna ha tenuto con il fiato sospeso milioni di spettatori tanto da ottenere un rinnovo per una seconda stagione. ...

La Caccia. Monteperdido - anticipazioni terza puntata : Mentre proseguono le indagini della protagonista de La caccia. Monteperdido, aumentano le rivelazioni sulle famiglie delle due ragazze sparite e su chi le circonda. Nella terza puntata, in onda questa sera, 24 novembre 2019, alle 21:20 su Canale 5, ci saranno al centro in particolare Joaquin (Jorge Bosch) ed Alvaro (Pablo Derqui).La caccia. Monteperdido, la terza puntata Sara (Megan Montaner) si convince che ad aver rapito Ana (Cala Dìaz) e ...

La Caccia Monteperdido terza puntata : trama 24 novembre 2019 : LA Caccia Monteperdido SECONDA puntata. Torna domenica 17 novembre 2019 su Canale 5 la nuova fiction con Megan Montaner. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Caccia Monteperdido terza puntata: trama 24 novembre 2019 Le indagini inducono Sara a pensare che i rapitori siano due. Joaquin offre una taglia a chiunque sia in grado di fornirgli notizie sulla figlia. Nicolas viene rilasciato, ma grazie ...

La Caccia Monteperdido dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : LA Caccia Monteperdido dove vedere. Da domenica 10 novembre 2019 va in onda su Canale 5 la nuova fiction con Megan Montaner. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA DELLE puntate La Caccia Monteperdido dove vedere le puntate in tv Le puntate della fiction andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa di domenica. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming ...

