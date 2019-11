Kaleyra | a Wall Street l’Italia sogna il suo unicorno

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 24 novembre 2019) A suon di acquisizioni questa start up milanese in pochi anni si è trasformata in una multinazionale e ora si quota nel più importante mercato finanziario mondiale. Chiuderà l’anno con un fatturato di 130 milioni di dollari (+32% di crescita anno su anno) con un Ebitda adjusted di 10,7 milioni di dollari (+46%)

