Juventus | la bomba Cristiano Ronaldo | due scenari da incubo per Sarri

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Una strepitosa vittoria in rimonta per ladi Mauriziocontro l'Atalanta. Una vittoria in cui hanno brillato le due stelle argentine: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Una partita eccezionale in assenza di, a riposo per il problema al ginocchio e, soprattutto, dopo le p

StoriaAmore79 : BOMBA CLAMOROSA ??! Offerta shock della Juve al PSG per il brasiliano Neymar, nessuno ci sta credendo: Ecco i dett… - infoitsport : Juventus, la conferenza stampa di Sarri. Fantacalcio, bomba su Cristiano Ronaldo! - infoitsport : Juventus, la 'bomba' dalla Spagna: 'Ronaldo lascerà i bianconeri! Due club sul portoghese' -