Juventus – Infortunio Douglas Costa | lesione alla coscia per il brasiliano | i tempi di

Juventus - infortunio Pjanic : la reale situazione in vista dell’Atalanta! : infortunio Pjanic- Punto interrogativo sull’ attuale condizioni di Miralem Pjanic in vista della sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Il centrocampista bosniaco, uscito anzitempo dal campo durante Bosnia-Italia, potrebbe alzare bandiera bianca in vista del match contro i bergamaschi. Punto interrogativo e prossimi giorni decisivi. Lo staff medico bianconero valuterà con calma il da farsi nel corso delle prossime ore, ma la ...

Infortunio Muriel - ansia in casa Atalanta : a rischio la gara con la Juventus : Infortunio Muriel – Uno dei big match della prossima giornata sarà Atalanta-Juventus. Problemi in vista per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea rischia di dover fare a meno di Luis Muriel. L’attaccante avrebbe dovuto essere titolare nell’amichevole contro l’Ecuador, ma non è sceso in campo. E’ stata la stessa Colombia a spiegare il forfait come “decisione medica”. Resta da capire il tipo di ...

Juventus - infortunio Alex Sandro : arriva il verdetto - ecco quanto starà fermo! : infortunio Alex Sandro- Brutte notizie in casa Juventus. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Alex Sandro per circa 15 giorni dopo l’infortunio riscontrato in Nazionale. Il terzino bianconero, dopo essersi sottoposto agli accertamenti del caso, dovrà stare fermo per circa due settimane prima di rivalutare l’entità del ko. Brutta tegola per Sarri, il quale dovrà rinunciare al suo esterno sinistro con De Sciglio o Danilo pronti a ...

Juventus - infortunio Ronaldo : arriva la nuova conferma - altro allarme? : infortunio Ronaldo- Secondo quanto riportato da Cristiano Ronaldo al termine del match del Portogallo in vista delle prossime qualificazioni a Euro 2020, l’attaccante della Juventus ha confermato alcune indiscrezioni sul suo possibile infortunio. Niente di allarmante, ma piccolo campanello d’allarme in casa bianconera in vista del match contro l’Atalanta. L’attaccante portoghese ha confermato di non essere al top ...

Juventus - ancora un infortunio : nuova tegola per Sarri : Juventus – nuova tegola per mister Sarri che, dopo l’infortunio occorso a Miralem Pjanic vede fermarsi anche uno dei suoi pupilli, il terzino sinistro Alex Sandro. Il brasiliano ha riportato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra durante la sfida con l’Argentina. Non scenderà in campo nel prossimo match della Selecao, ma rimarrà in ritiro con i compagni. Soltanto al suo ritorno a Torino potranno essere valutati ...

Juventus - infortunio all'adduttore per Alex Sandro contro l'Argentina : Questa pausa per le nazionali sta portando brutte notizie alla Juventus. Infatti, dopo Miralem Pjanic si è fermato anche un altro titolarissimo di Maurizio Sarri ovvero Alex Sandro. Il numero 12 juventino, nella sfida fra l'Argentina e il Brasile, si sarebbe procurato una lesione all'adduttore. Lo staff medico della Juve è stato immediatamente aggiornato sulle condizioni di Alex Sandro che comunque rimarrà aggregato alla sua nazionale. Il numero ...

Infortunio Alex Sandro - Juventus e la maledizione Nazionali : le condizioni e i tempi di recupero : Infortunio Alex Sandro – Ancora una cattiva notizia per la Juventus giunge dai ritiri delle Nazionali. Dal Brasile giunge la conferma dello stop di Alex Sandro dopo l’amichevole contro l’Argentina. Gli esami strumentali effettuati dal terzino evidenziano una lesione all’adduttore della coscia destra. Il calciatore è ancora in patria per ulteriori accertamenti, ma ad inizio della settimana prossima farà rientro in ...

Juventus - infortunio Pjanic : suona l’allarme - ecco i possibili tempi di recupero : infortunio Pjanic- suona l’allarme in casa Juventus dopo l’uscita dal campo di Pjanic durante il match di ieri sera tra Bosnia e Italia. Ko muscolare con possibile interessamento del flessore. Il centrocampista della Juventus ha abbandonato il campo con circa 15 minuti d’anticipo. Brutte notizie per Sarri, il quale potrebbe perdere il suo regista almeno […] L'articolo Juventus, infortunio Pjanic: suona l’allarme, ...

Juventus – Infortunio Pjanic : problema per il bosniaco nella sfida contro l’Italia : Pjanic si infortuna durante la sfida tra Bosnia e Italia: tifosi juventini in allarme Paura per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri: Pjanic è stato costretto a fermarsi durante la sfida di questa sera tra Bosnia ed Italia alle qualificazioni ad Euro 2020 per un problema muscolare. Il bosniaco dovrà sottoporsi a dei controlli medici per capire l’entità dell’Infortunio, ma nonostante anche l’interessamento di Bonucci, ...

Infortunio Pjanic - preoccupazione in casa Juventus : problema muscolare con la Bosnia : Infortunio Pjanic – Sta per terminare Bosnia-Italia, gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Azzurri saldamente in vantaggio con le reti di Acerbi, Insigne e Belotti. Problemi per la Juventus. Miralem Pjanic, infatti, è stato costretto ad abbandonare la contesa a circa un quarto d’ora dal termine per un problema muscolare. Al primo impatto è sembrato un Infortunio all’adduttore, stessa zona colpita qualche ...

Ronaldo Juventus - il ct del Portogallo smentisce Sarri : la verità sull’infortunio! : Ronaldo Juventus- Intervenuto in conferenza stampa, Santos, ct del Portogallo, ha colto l’occasione per evidenziare lo stato di salute di Ronaldo e la situazione dopo il presunto infortunio dell’ultimo periodo. Il ct portoghese, leggermente stizzito dalle continue domande sul numero 7 juventino, ha ammesso: “Ronaldo sta bene e giocherà, basta non parlerò di lui”. Insomma, una sorta di smentita totale alle parole di Sarri ...

Juventus - infortunio Matuidi : frattura alla costola per il francese : Blaise Matuidi si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo Juventus-Milan: il calciatore francese, uscito per infortunio, ha rimediato una frattura alla cartilagine della costola C’era tanta apprensione fra i tifosi della Juventus in merito all’uscita anticipata di Blaise Matuidi nella sfida contro il Milan. Il centrocampista francese ha lasciato il campo a metà del secondo tempo a causa di un doloroso infortunio. Nella giornata ...

Infortunio Matuidi - l’esito degli esami per il calciatore della Juventus : Infortunio Matuidi – La Juventus è reduce dal successo nell’11^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri ha conquistato tre punti preziosissimi e dopo il successo contro il Milan è tornata nuovamente in testa alla classifica. Nella sfida contro il club rossonero si è fermato Matuidi, il francese è stato costretto al cambio per un problema fisico e nella giornata di oggi è stato sottoposto ad ...

Juventus - infortunio Matuidi : cresce la preoccupazione - ecco di cosa potrebbe trattarsi! : infortunio Matuidi- Brutto ko di Matuidi contro il Milan e punto interrogativo sulle attuali condizioni fisiche del centrocampista francese. L’ex PSG, uscito anzitempo dal match contro i rossoneri in favore di Rabiot, ha riportato una forte contusione al costato. Secondo le ultime indiscrezioni, Matuidi potrebbe aver riportato una leggera frattura ad una costola, a rivelarlo è stato Maurizio Sarri, in conferenza stampa, al termine del ...