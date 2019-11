Ius soli | meglio non ora

Agrigento - il caso di Villa Betania - la casa di riposo chIusa dai Nas. Dipendenti : “Soli e senza stipendio - costretti a venire al lavoro comunque” : Timbrano ogni giorno ma senza lavorare. È la storia dei 7 Dipendenti (6 operatori e un’animatrice) dell’Ipab (istituto pubblico di assistenza e beneficenza) per anziani Villa Betania, ad Agrigento. Il centro è stato chiuso il 28 febbraio 2019 per “carenze igienico – sanitarie” dovute soprattutto alle problematiche strutturali dell’immobile. Se tutti gli anziani sono però stati trasferiti in altre case di riposo della provincia, nonostante ...

Governo ultime notizie : Ius soli fuori dal programma - parla Di Maio : Governo ultime notizie: Ius soli fuori dal programma, parla Di Maio Governo ultime notizie – A proposito di Ius soli e delle intenzioni dell’esecutivo giallo-rosso il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha ripetuto recentemente ciò che aveva già detto alcuni mesi fa, precisamente a marzo 2019, quando i 5 Stelle governavano con la Lega: lo Ius soli non è nel programma di Governo. Di Maio: Ius soli non è mai ...

Portabilità ad Iliad non rIuscita : si può ovviare da soli - ecco come : Avete richiesto il passaggio del vostro numero ad Iliad, ma non è andato a buon fine? Può capitare, purtroppo, e non è neanche così poco frequente come si immagina, che venga trascritto male uno dei numeri che compongono il seriale della SIM, o magari del numero stesso di cui si intende effettuare la Portabilità. come riportato da 'mondomobileweb.it', nei casi sopra menzionati la procedura, naturalmente, non ha esiti positivi: fortunatamente, ...

Di Maio avvisa : «Il governo regge ma basta slogan. No allo Ius soli - nel 2020 salario minimo» : Il leader M5s sul Mes: «Inaccettabile una riforma che stritoli l’Italia, basta colpi bassi dall’Europa. Non chiediamo un vertice contro il premier, ma è giusto fare il punto. E l’anno prossimo via anche al conflitto di interessi»

I ‘no’ di Luigi Di Maio : “Su una riforma del fondo Salva-Stati e sullo Ius soli non si transige” : "Se ci sono delle difficoltà è normale perché siamo nati in poche settimane, ma vedo un clima positivo: non roviniamolo con slogan per il nostro elettorato. Dopo la manovra mi auguro che ci siederemo a un tavolo e lavoreremo a un calendario per il 2020. A partire da salario minimo, legge sul conflitto di interessi e riforma della sanità": così Luigi Di Maio sulla salute del governo giallorosso.Continua a leggere

Lo Ius soli non entrerà mai nel programma di governo - dice Di Maio : Il caso del fondo Salva-Stati approvato lo scorso giugno dall'Unione Europea fa risalire, improvvisa, la tensione nella compagine di governo giallorossa. E in un'intervista al Corriere della Sera il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio dice, risoluto, di aver “chiesto la convocazione del vertice” del suo gruppo, perché “in Europa siamo stati abituati a colpi bassi in passato, che non abbiamo più intenzione di subire”. Anche perché il ...

Vittorio Feltri a Stasera Italia : "Nicola Zingaretti è in difficoltà - lo Ius soli ne è l'esempio" : "Nicola Zingaretti è in difficoltà". Parola di Vittorio Feltri che vede nello Ius soli una mossa per guadagnarsi qualche voto in più a sinistra. "Ma quello che non ha capito - riferisce il diretto di Libero in diretta a Stasera Italia - è che la sinistra è in procinto di morire di vecchiaia". Tutte

Ius soli - la "svolta cubana" del Pd. Retroscena dal Nazareno : "Dobbiamo rubare voti a Salvini" : Dentro al Pd sono i primi a parlare di "svolta cubana" di Nicola Zingaretti. L'ala liberal protesta parlando di "masochismo", i più "rossi" quando sentono nominare lo Ius soli vanno in brodo di giuggiole, e qualcuno in LeU sogna sia il viatico per la riappacificazione. Secondo Augusto Minzolini, nel

Stefano Bonaccini scarica lo Ius soli : frecciatina a Nicola Zingaretti prima delle regionali : Nicola Zingaretti è messo all'angolo non solo dagli alleati di governo, ma anche dai suoi stessi compagni. La sparata sullo Ius soli ha innervosito un po' tutti. D'altronde Luigi Di Maio non ha così torto: in un momento per l'Italia estremamente critico (il caso dell'ex Ilva e il disastro a Venezia

Insegnanti in prima fila per lo Ius soli : Il 20 novembre ricorrono i trent’anni della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un’occasione per mobilitarsi di nuovo in favore della cittadinanza per i figli di famiglie immigrate. Leggi

Otto e mezzo - la Gruber sembra Salvini. Inchioda il ministro Pd : "Ma lo Ius soli è davvero la priorità?" : Per una sera, per qualche secondo, Lilli Gruber ricorda (quasi) Matteo Salvini. Svolta imprevista a Otto e mezzo, dove l'ospite è Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia del Pd. Dopo una puntata passata a parlare di manovra, sugar tax, tassa sulle auto aziendali e altre amenità, la conduttrice dec

Paolo Mieli svela il bluff del Pd sullo Ius soli : "Una pagliacciata - cosa farà davvero cadere il governo" : "Il Pd non può usare lo Ius soli per minacciare il voto, è una pagliacciata". Secondo Paolo Mieli, ospite di Omnibus su La7, la questione della cittadinanza ai figli degli immigrati sollevata dal segretario Nicola Zingaretti è un bluff politico destinato a cadere nel nulla. Leggi anche: "I bambini c

Nicola Zingaretti - il retroscena sullo Ius soli : serve a far fuori Di Maio - il Pd vuole Fico : In tanti si chiedono perché Nicola Zingaretti, in un momento delicatissimo come questo, abbia rispolverato la proposta dello Ius Soli. Per molti quell'idea di concedere la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri è un sostanziale bluff. Lo stesso Paolo Mieli, ospite a Omnibus, ha