Insulti razzisti al portiere senegalese che abbandona il campo Sospesa partita del

Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio - Insulti razzisti e caos in casa Spagna : Sabato 9 novembre aveva rivolto ad un arbitro insulti con “discriminazione territoriale”. Per questo un allenatore 42enne di una squadra di calcio di Esordienti della provincia di Pordenone ha ricevuto il provvedimento di Daspo per un anno, disposto dal Questore Marco Odorisio. Durante la partita l’uomo aveva tenuto anche condotte verbalmente e materialmente violente indirizzate sia verso i giovanissimi calciatori in campo sia a quelli in ...

"Mai la polo di un un ne**" : Insulti razzisti al modello di colore : Rosa Scognamiglio Una pioggia di insulti razzisti sotto una pubblicità su Twitter di un notorio negozio online per aver scelto un modello dalla pelle scura Un modello dalla pelle scura con indosso una polo rosa. Ed è subito pioggia di commenti razzisti ad un post di Zalando che, per promuovere la propria App su Twitter, è ricorsa alla foto di un ragazzo dalla carnagione bruna. La deriva (discriminatoria) del web. È bastata una ...

Insulti razzisti in Olanda : calciatore lascia il campo poi rientra e fa gol - l’esultanza scatena il caos : Nuovo episodio di razzismo nel mondo del calcio e che riguarda la seconda divisione olandese. Nel dettaglio Ahmad Mendes Moreira, attaccante dell’Excelsior ha lasciato il campo durante la partita contro il Den Bosch, poi convinto dai compagni di squadra è tornato in campo. Ahmad Mendes Moreira è poi anche andato in gol per il momentaneo 2-1, per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 3-3. Il calciatore ha festeggiato ...

Zaniolo - la mamma : "Gli Insulti sessisti sono come i cori razzisti - ma i peggiori sono i ragazzini" : Francesca Costa, mamma del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Capital degli insulti e dei cori sessisti che la bersagliano allo stadio e sui social. Per approfondire leggi anche: Nicolò Zaniolo, due gol per zittire Fabio Capello "Alcuni tifosi mi mandano in posta privata le stor

Genova - Insulti razzisti su un bus a un bambino in gita scolastica. La maestra : “Mi hanno chiesto se potevo allontanarlo” : “Eravamo sul bus di ritorno da una gita a Sestri Ponente quando accanto a uno dei miei studenti, non italiano, non bianco e disabile, si è seduta una donna che, accortasi del bambino, mi ha chiesto se potevo allontanarlo”. Così una maestra di una scuola primaria di Genova ha raccontato quanto successo martedì pomeriggio sull’autobus pubblico che ha preso assieme alla sua classe di diciannove studenti per un’uscita ...

Sevmi Fernando presa di mira da Insulti razzisti - lo sfogo a Storie Italiane : "Mi hanno ferito" : Terza classificata all'ultima edizione di Miss Italia, la bellissima Sevmi Fernando stamani è stata ospitata nel salotto di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Si parla di una triste vicenda che la riguarda, un grave episodio di razzismo accaduto nei giorni in cui la giovane ha partecipato al concorso di bellezza che l'ha vista, appunto, sul podio.Sevmi è stata accusata di non rappresentare il popolo italiano, parole che ...

Raffaella Fico : "Non voglio far vivere a mia figlia la rassegnazione di subìre Insulti razzisti" : A Storie Italiane ritorna Raffaella Fico. Dopo la puntata di giovedì dove l'attenzione si è concentrata sul caso Mario Balotelli, coinvolto da insulti razzisti piovuti durante la partita di campionato Verona-Brescia, stavolta la showgirl ed ex gieffina racconta una situazione analoga ancor più grave e delicata. Riguarda la figlia nata dalla storia d'amore con Mario Balotelli, Pia: Mia figlia non conosce cosa vuol dire il significato di ...

Dylan - 13 anni - bomber del Pozzomania : “Insulti razzisti - non mi fermerete” : Sul Corriere Torino la storia di Dylan, 13 anni, giovane promessa del calcio del Pozzomaina, tanto da essere osservato speciale dalla Juventus, ma di pelle nera. E per questo offeso continuamente sul campo di calcio con battute razziste e discriminatorie dai genitori di altri giovani calciatori come lui. L’ultima volta è successo domenica pomeriggio, nella partita Acqui Terme-Pozzomaina, categoria Under 14 regionali. Quanto accaduto è ...

Pia Balotelli e il tenero messaggio al papà dopo gli Insulti razzisti : «Voleva consolarlo» : Mario Balotelli vittima degli ululati razzisti da parte della curva del Verona, da una parte. La figlia Pia, 6 anni, dall’altra. Anche se la bambina, nata dal rapporto con Raffaella Fico, non ha visto il momento esatto in cui il padre ha bloccato il pallone con le mani per calciarlo contro gli spalti, non le sono sfuggite le parole piene di rammarico di Balotelli al termine della partita. E così ha voluto mandare un messaggio al padre dal ...

Raffaella Fico e gli Insulti razzisti alla figlia Pia : All’asilo le hanno detto 'negra di m...' : Domenica 3 novembre scorso, Mario Balottelli interrompeva il match Verona-Brescia per gli insulti razzisti nei suoi confronti. Anche la figlia del calciatore, però, è stata vittima di atteggiamenti simili e, come raccontato da Raffaella Fico a Storie Italiane, la piccola Pia è stata pesantemente insultata All’asilo. Ospite di Eleonora Daniele nel salotto televisivo di Rai 1, la Fico ha spiegato di aver partecipato alla partita di domenica ...

