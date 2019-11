Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019)– Si sta giocando la tredicesima giornata del campionato di Serie A, interessanti indicazioni nelle partite delle 15. In particolar modo in campo Verona e, momento molto importante per la squadra di Juric che punta la salvezza, stagione altalenante invece per la squadra di Montella chiamata a riscattare la pesante sconfitta contro il Cagliari. Nel frattempo subito unaper la, dopo 4 minuti è statoa lasciare il campo ilGermanche rischia di essersi fratturato lo zigomo, il capitano viola ha preso una gomitata da Di Carmine ed è stato subito sostituito. Accertamenti per ilnelle prossime ore. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo: il ...

CalcioWeb : Infortunio #Pezzella, tegola Fiorentina: il difensore costretto al cambio - sportface2016 : #VeronaFiorentina - Colpo in faccia per #Pezzella, sostituito dopo cinque minuti - calciomercatoit : ??#VeronaFiorentina 0-0 ??2' - Subito infortunio per Pezzella, costretto al cambio dopo una gomitata allo zigomo… -