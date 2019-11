Infortunio Pezzella | gli aggiornamenti | il difensore della Fiorentina costretto

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019)sconfitta dal Verona. Problemi per Montella. Un ulteriore tegola si è aggiunta dopo pochi minuti dall’iniziogara con l’di German. Al terminegara è arrivato il comunicato: “il calciatore Germanè statoad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di pregressa lesione nel maggio scorso. Il calciatore è già stato sottoposto ad accertamenti radiologici e nei prossimi giorni effettuerà nuovo trattamento chirurgico per ridurre la frattura”. LEGGI ANCHE –> Esonero Montella, il tecnicosulla graticola: gliScarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per ...

CalcioWeb : #Fiorentina, problemi per #Pezzella ?? il difensore dovrà operarsi allo zigomo ?? - zazoomnews : Infortunio Pezzella tegola Fiorentina: il difensore costretto al cambio - #Infortunio #Pezzella #tegola - CalcioNews24 : Infortunio Pezzella: ecco l’esito degli esami a cui si è sottoposto il capitano viola -