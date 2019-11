In Italia servono politiche impopolari E politici votati all’autodistruzione

Calvario per aprire un negozio in Italia : servono 65 autorizzazioni : Che la burocrazia sia una zavorra di tutti i tipi per chi fa impresa è noto. Che costi in media all'anno dai 108mila euro per una piccola azienda ai 710mila euro per una di medie...

Servono impianti e una strategia per colmare il gap Italiano dei rifiuti : Utilitalia, l’associazione delle utilities italiane, ha presentato a Ecomondo uno studio che illustra in modo chiaro e semplice la situazione della gestione dei rifiuti in Italia e la necessità impiantistica indispensabile per raggiungere gli obiettivi europei di una corretta gestione. Quello che emerge è un Paese a due velocità: un Centro-Nord con performance di servizio e impiantistiche paragonabili o addirittura ...

AlItalia - Lufthansa pronta a investire «ma servono precondizioni» : Lettera a Fs della compagnia tedesca che, assieme ad Atlantia, si propone come socio di maggioranza. E offre lo stesso modello organizzativo sperimentato per Austrian e Swiss

Tersa Bellanova apre i porti a Omnibus : "Ecco perché all'Italia servono più immigrati" : Negli studi di Omnibus, su La7, il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova spalanca i porti agli immigrati. L'esponente di Italia Viva, infatti, ribadisce che il modello politico da lei sostenuto per le aziende e per il lavoro si deve basare sull'integrazione degli immigrati. "Sono le aziende che

Tumori : in Italia servono più di 2 anni per accedere ai nuovi farmaci : I prontuari terapeutici regionali – spiega in una nota AOIM – vanno aboliti. Oggi, nella maggior parte delle Regioni, hanno carattere vincolante e determinano gravi conseguenze a danno dei pazienti oncologici, che in qualche caso devono aspettare più di due anni per accedere ai farmaci anticancro innovativi. Tempi di latenza che nel nostro Paese sono, in parte, superati con diverse disposizioni che regolano l’accesso e la ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : quale sarà il quartetto dell’Italia? Squadra tutta di Fate - servono le all-arounder : Da chi sarà composta la Squadra femminile di Ginnastica artistica che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020? La nostra Nazionale ha conquistato la qualificazione sabato sera grazie all’ottavo posto nel turno eliminatorio dei Mondiali e si è così garantita il diritto di schierare una formazione di quattro atlete ai Giochi che andranno in scena tra nove mesi nella capitale del Giappone. Il nuovo regolamento prevede ...

Ct Italia donne - Milena Bertolini : al calcio servono le quote rosa : "Nel calcio, sia negli ambienti maschili che in quelli femminili, penso sia importante la presenza di donne" Lo ha detto Milena Bertolini.

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - servono 163 punti per volare alle Olimpiadi! Fate in gara alle 9 del mattino : 163 punti per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 già alle 11.00, senza troppi patemi d’animo. Questo è l’obiettivo che avrà l’Italia domani mattina ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le azzurre scenderanno in pedana alle ore 09.00 e in base ai risultati della prima giornata di qualificazione possono già segnare il target: superare il Canada, che oggi si è fermato a 162.922 punti, varrebbe il pass per i Giochi ...

Manovra - Conte a Renzi : «Non ci servono fenomeni in tv. AlItalia? Situazione complicata» : Da Assisi il premier Giuseppe Conte interviene sulla questione Alitaila. «È una Situazione complicata, faremo il possibile», spiega. «Alitalia è una questione, le...

Assolombarda - Bonomi a Conte : “Stupiteci - l’Italia è ferma. Per il cuneo fiscale servono 14 miliardi - non 2” : “Chiediamo una legge di bilancio che renda evidente che la lezione è stata compresa. Non rispondeteci con un un elenco di 27 o 39 proposte diverse. Non parlateci di nuovo umanesimo e di nuovo rinascimento. L’appello che rivolgiamo a Conte è uno solo: questa volta, stupiteci! l’Italia è ferma. Ci dica 3 cose essenziali che il suo governo intende fare per rilanciarla”. Carlo Bonomi, alla sua terza assemblea a capo di Assolombarda, ...

SPY FINANZA/ I poteri forti che servono all'Italia per evitare la batosta dei dazi : Guardando alla vicenda dei dazi Usa all'Ue, c'è da sperare che l'Italia sia ancora dotata di un residuo dei suoi mitologici poteri forti

Csr : le imprese Italiane investono - ma servono marchio e incentivi : Roma, 1 ott. -(AdnKronos) – Investire sulla Responsabilità sociale conviene, soprattutto se le buone pratiche vengono condivise con i dipendenti, mettono radici all’interno dell’impresa e viaggiano parallelamente al business. In questi ultimi due anni quasi tutte le aziende italiane che hanno fatto Csr (Corporate Social Responsibility), investendo complessivamente circa 1 miliardo e mezzo di euro solo negli ultimi 12 ...