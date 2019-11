In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Novembre | Tele-Salvini | 100 ore tv in 4 mesi Più

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Novembre : Avanti con Di Maio. Ma anche col Pd. Grillo raddrizza i 5Stelle e forse salva il governo : Vertice a due Il garante con Di Maio e il Pd: “Ora basta criticare il governo” L’incontro – Beppe salva il capo politico: “Resta lui, adesso non rompete più” Ma gli impone la rotta: “Dobbiamo fare progetti bellissimi con la sinistra” di Luca De Carolis Quel che è di Grillo di Marco Travaglio Nel mantra “Ricordati che devi morire” ripetuto ogni giorno al M5S da quelli che capiscono sempre tutto sui loro Verani Illustrati, manca una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Novembre : Sondaggi : destre al 50% - cioè ai 2/3 dei seggi : Nazareno “Se si vota, Salvini vince col 49% e cambia la Carta” Allarme rosso – I dem di governo, guidati da Franceschini, preoccupati dall’“esplosione dei 5S” dopo il voto su Rousseau per le liste alle Regionali di Wanda Marra L’ultimo treno di Marco Travaglio La foto di gruppo dei ministri giallorosa sorridenti e ridanciani a cena col premier Conte suscita, spontanea, una domanda: ma che avranno mai da ridere? Il governo è appeso a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Novembre : Il 70% dei votanti su Rousseau. Emilia e Calabria - sconfessata la linea Di Maio : Ribaltone M5S: no a Di Maio e sì alle liste per le Regionali Il quesito su Rousseau, tra polemiche e rivolte sui territori: il 70 per cento vuole il simbolo in Emilia-Romagna e Calabria. Appena 27.273 i votanti di Lorenzo Giarelli Suicidio assistito di Marco Travaglio Di Maio ammette ciò che tutti vedono: il M5S è “in un momento di difficoltà” (pietoso eufemismo). E Buffagni evoca la possibile “estinzione del Movimento”, nato dalla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Novembre : Scandalo mondiale all’ombra di Obama. “Così Marchionne si comprava i sindacati Usa” : Guai al Lingotto – Stati Uniti Le accuse alla Fiat: “Mazzette sindacali per danneggiarci” La General Motors a testa bassa contro il rivale italo-americano, che replica: “Ci colpiscono per la fusione Psa” di Salvatore Cannavò L’anima de li mortacci di Marco Travaglio Scusate se rompo ancora l’anima con la storia del governo senz’anima (se non l’abbia mai avuta o l’abbia persa per strada, non si è ben capito). Ma ci sono sviluppi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Novembre : “Casse renziane - soldi illeciti”. Le carte delle indagini su Eyu e Open : Roma Google, Fastweb e i farmacisti: ecco i bancomat di Eyu Agli atti – L’elenco dei pagatori nell’indagine per finanziamento illecito sull’ex tesoriere dem passato a Italia Viva (e sul leghista Centemero) di Valeria Pacelli Ghostbusters di Marco Travaglio Fermi tutti, che nessuno si muova. Dopo Ezio Mauro, Folli, Gramellini e De Angelis, anche Nicola Zingaretti ha perso il sonno perché il governo non ha l’anima. Il grido di dolore ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Novembre : Piovono sardine e pm. Modena - in migliaia contro Salvini : lui si chiude in un locale con pochi intimi : Segni di vita sardine, gran bis a Modena: “Sfida a Salvini in tutta Italia” Un’altra piazza stracolma – Il secondo “fish mob” emiliano fa ancora il botto: 7 mila persone malgrado la pioggia. E ora il “brand” si esporta, a partire da Perugia e Parma di Sarah Buono Ius Sòla di Marco Travaglio Ogni tanto Salvini si sveglia nel cuore della notte tutto sudato. L’incubo ricorrente è che il governo Conte 2 faccia poche cose importanti e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Novembre : “Buoni risultati” – Alitalia perde 1 milione al giorno : l’inchiesta L’Alitalia ha l’acqua alla gola, ma dà premi d’oro ai dirigenti E io pago! – I commissari distribuiscono un milione per i “Buoni risultati di gestione”. E nominano altri 48 nuovi capi (43 da fuori) di Daniele Martini Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L’arma segreta. “In Campania il Cav lancia Caldoro: ‘Avevamo un altro nome, ma ha rifiutato…’” (il Giornale, 14.11). Era Raffaele Cutolo. Modello ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Novembre : Gli impresentabili di Forza Italia Viva : non si butta niente : L’inchiesta “Prendiamo a destra e sinistra”: Italia Viva lavatrice dei riciclati Trasformismo – I volti che Matteo Renzi sta imbarcando di Dario De Luca Anche le sardine s’incazzano di Marco Travaglio Per il Pd che insegue la piazza di Bologna, è una fortuna che l’ultima riunione di maggioranza sulla giustizia fosse a porte chiuse. Se le 12-13 mila “sardine” avessero assistito a quel vertice, avrebbero perso il sorriso a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Novembre : Conte e i pm di Milano contro Mittal. Pagherete caro pagherete tutto : Taranto Roma Il governo reagisce: “Ne risponderete, commessi dei reati” Il colosso: “Via dal 4 dicembre”. E vieta le ispezioni ai commissari. Il ricorso d’urgenza: “Così distruggono il sito” di Carlo Di Foggia Le sardine e i tonni di Marco Travaglio Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa: sono i quattro amici trentenni che a Bologna hanno guastato la festa a Salvini col flash mob delle “Sardine”, ...

Clima - quanti ipocriti sul carro di Greta. Su FQ MillenniuM in Edicola : Giornali che esaltano in prima pagina i giovani che manifestano per salvare il pianeta, ma poi nascondono le notizie che imbarazzano i grandi inquinatori. Politici che si riempiono la bocca di “Green New Deal”, salvo tirarsi indietro quando si tratta di introdurre una piccola tassa sulla plastica. E grandi gruppi che fanno a gara per pubblicizzarsi “verdi”, mentre i loro impianti finiscono sotto inchiesta per disastri ambientali. Insomma: tutti ...

Fq Millennium - il nuovo numero in Edicola da sabato 16 novembre : “Vi raccontiamo chi sono gli ipocriti saliti sul carro di Greta” : Media, politici & c.: tutti green, ma solo a parole. I giornali pompano l’ambientalismo, ma nascondono le notizie scomode per i grandi inquinatori. Petrolieri e cementifici lucrano centinaia di milioni rivendendo i diritti a emettere gas serra. Mentre, dalle Alpi senza neve al Delta del Po sempre più salato, anche gli italiani contano i danni. Lo scrittore Malvaldi: 20 miliardi per avere il 20% di energia pulita dal mare. FQ Millennium ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Novembre : Venezia - gli scaricabarile. Facce da Mose. B. - Brunetta - Zaia - Brugnaro e persino Galan invocano l’eterna incompiuta da 7mld : Ipocrisie – Quelli che tagliavano il nastro Le Facce da Mose sul luogo del disastro: “E lo Stato che fa?” Berlusconi, Brunetta, Zaia e persino Galan invocano l’opera e cercano altrove i colpevoli, dopo anni di disastri al governo di Tommaso Rodano La Salvinistra di Marco Travaglio L’ultima scemenza della sinistra salviniana da talk show, detta anche Salvinistra, è che “Salvini ha una narrazione, mentre il governo giallo-rosa non ce ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Novembre : : Tutti in coro sulle acque: “Il Mose va completato” Il premier: “Siamo in dirittura d’arrivo”. Il governatore: “Non mi piace ma finiamolo”. Il sindaco : “In gioco la credibilità dell’Italia nel mondo” di Giuseppe Pietrobelli Forza Ladri Vivi di Marco Travaglio Il problema è sempre un altro. Sull’evasione, una delle migliori trovate dei benaltristi è che limitare il contante non serve perché i “grandi evasori” se ne infischiano se la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Novembre : : Manovra Renzi come B.: emendamenti contro le manette agli evasori Decreto Fiscale – I testi di tre deputati di Italia Viva per sopprimere o mutilare le norme per i furbetti delle tasse. Sono gli stessi che chiedono lo scudo Ilva di Ilaria Proietti Il silenzio è d’oro di Marco Travaglio Si sperava che sedersi allo stesso posto di Tommaso Buscetta, che al maxiprocesso, nell’aula bunker dell’Ucciardone, svelò tutti i segreti di Cosa ...