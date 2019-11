Ilaria Cucchi a Sky TG24 | "Minacce? La politica fomenta l'odio" VIDEO

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 24 novembre 2019) “Chiaramente mi fa paura, mi preoccupa e mi fa male, ma non mi sorprende”. Così, sorella di Stefano, geometra 31enne deceduto durante la detenzione nel 2009, ha commentato a Skyle minacce di morte ricevute sui social. "Abbiamo esponenti del mondo politico, tra l’altro un ex ministro, che nell’importante giorno delle condanne per omicidio dice che la droga fa male", afferma(LA QUERELA A SALVINI). "Non solo, ma, come in passato, continua ad insultare me e soprattutto mio fratello, che non può più difendersi,ndo la cultura dell’odio e della violenza. Quindi non mi stupisco. Di matti ce ne sono tanti e sono abbastanza preoccupata per me e per le persone che mi sono vicine”, ha concluso la sorella di Stefano (LA STORIA DI STEFANO– LE CONDANNE PER OMICIDIO - QUATTRO MEDICI PRESCRITTI E UNO ASSOLTO). "Impegno ...

