Il Segreto | anticipazioni 25 novembre | Francisca decide di vendicarsi di Severo e Carmelo

Il Segreto - anticipazioni : la maestra Adela muore : La morte di Adela Tragico evento nelle puntate de Il Segreto in onda a partire da questo pomeriggio: la maestra Adela Arellano (Ruth Llopis) morirà infatti in seguito ad un misterioso incidente stradale, lasciando nella disperazione più totale il marito Carmelo (Raul Pena). I sospetti iniziali sulla morte si concentreranno su Francisca Montenegro (Maria Bouzas), ma quando emergerà che Mauricio (Mario Zorrilla), contrariamente a quanto ...

Il Segreto anticipazioni 25 novembre 2019 : Francisca ordina a Mauricio di uccidere Adela e Irene : Francisca è pronta a colpire Severo e Carmelo uccidendo le rispettive mogli, ma ed eseguire l'omicidio dovrà essere Mauricio!

Il Segreto anticipazioni - puntate dal 24 al 29 novembre 2019 : Il Segreto, anticipazioni puntate prossima settimana: Maria ha una speranza Le anticipazioni de Il Segreto svelano che nelle puntate della prossima settimana Maria sarà ancora in crisi per via delle sue condizioni di salute. Fernando però racconterà alla ragazza di essere venuto a conoscenza del nome di un luminare della medicina che potrebbe guarirla. La notizia darà una nuova speranza alla ragazza. Intanto nelle puntate dal 24 al 29 novembre ...

Il Segreto anticipazioni spagnole - che fine ha fatto Francisca? La zia di Salvador Castro sulle sue tracce : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: che fine ha fatto Francisca Montenegro? Alla disperata ricerca della nobildonna Francisca Montenegro sembra scomparsa nel nulla. Raimundo Ulloa la cercherà in lungo e in largo, senza successo. Cosa le è capitato? Dopo essersi separati, la matrona è ritornata a Puente Viejo, dove ha ricevuto protezione da parte della marchesa […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, che fine ha fatto ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019: È ormai chiaro che Lola ama Prudencio. Tuttavia la ragazza, in qualità di informatrice di Francisca, non vorrebbe creare problemi all’uomo di cui si è invaghita… Raimundo affronta Severo e gli chiede di dirgli tutta la verità sull’esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando e Maria Elena… Donna Francisca, senza dire niente a Raimundo, intende ...

Il Segreto anticipazioni dal 24 al 29 novembre 2019 : attentato a Irene e Adela : anticipazioni settimanali Il Segreto, puntante dal 24 al 29 novembre 2019: Adela e Irene vittime di un attentato organizzato da Francisca Montenegro Un terribile incidente automobilistico coinvolgerà Irene e Adela! Le due donne saranno le vittime del piano machiavellico di Francisca Montenegro, che non si fermerà dinanzi a nulla: stando alle anticipazioni de Il Segreto […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 24 al 29 novembre 2019: ...

Anticipazioni Il Segreto 2-8 dicembre : Raimundo e Irene indagano per smascherare Fernando : La morte di Adela darà il via ad un nuovo e avvincente filone narrativo nelle prossime puntate de Il Segreto. Esso coinvolgerà vari personaggi, in qualche modo legati alla defunta o a Donna Francisca, la principale sospettata del sabotaggio dell'auto su cui viaggiava la moglie di Carmelo. A tal proposito, non dovranno essere perse di vista le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 dal 2 all'8 dicembre durante le quali diventerà solida una ...

Il Segreto anticipazioni : Fernando complotterà con Fraile - sospettato di aver ucciso Adela : La trama delle prossime puntate de Il Segreto legate alla morte di Adela Arellano sarà caratterizzata da diversi colpi di scena che ribalteranno le ipotesi fatte sull'identità del responsabile dei tragici eventi che hanno causato la morte di Maria Elena e la paralisi di Maria e che porteranno la moglie del sindaco ad essere la prossima vittima. Irene Campuzano, nella veste inedita di investigatrice, insieme a Raimundo Ulloa, indagherà sulle ...

Anticipazioni Il Segreto al 29 novembre : Lola e Prudencio a letto insieme - Elsa si opera : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera Il Segreto che vedremo in onda dal 24 al 29 novembre in prima visione assoluta. Occhi puntati sul rapporto tra Prudencio e Lola, che si farà sempre più intrigante ma anche su Elsa, la quale dovrà sottoporsi alla tanto temuta operazione al cuore che tuttavia andrà nel migliore di modi e la ragazza potrà tornare di nuovo alla sua vita di ...

Il Segreto anticipazioni : MARCELA assumerà LOLA alla locanda! : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto l’amore nascente tra Prudencio Ortega (Josè Milan) e LOLA Mendaña (Lucia Margo) verrà messo a dura prova dai soliti intrighi di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Come abbiamo infatti anticipato nei nostri post precedenti, tutto avrà inizio nel momento in cui il bottegaio scoprirà la complicità tra la donna di cui si è innamorato e la terribile dark lady di Puente Viejo… Il Segreto, ...

Il Segreto anticipazioni 22 novembre 2019 : Fernando incoraggia Maria "tornerai a camminare" : Fernando sprona Maria a combattere, incoraggiandola a sentire uno specialista esperto in disabilità motorie.

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 novembre : Elsa destinata a morire? : Il Segreto, Anticipazioni puntata 21 novembre: Elsa non riuscirà ad operarsi? Prudencio è sempre più innamorato mentre Francisca e Severo..

Anticipazioni Il Segreto all'8 dicembre : Antolina dichiara i suoi crimini alla Laguna : Il lungo filone narrativo che vede come protagonisti Isaac, Elsa e Antolina arriverà alla svolta decisiva nel corso delle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 2 all'8 dicembre. Sarà in tale periodo, infatti, che le vere intenzioni della Ramos verranno svelate tanto che la terribile donna arriverà sul punto di causare la morte della sua storica rivale. Ma questa volta, Elsa ed Isaac dimostreranno di essere più furbi che in passato, ...