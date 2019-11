Il marito le chiede il divorzio e lei gli chiede solo di temporeggiare un mese per far

Rimini - finge di ordinare una pizza e chiede aiuto al 112 : Mio marito mi picchia : Tre anni di violenza da parte del marito. Succede a Rimini, dove una donna di 40 anni ha trovato la forza di denunciare in seguito all'ennesimo episodio di maltrattamenti. Per chiedere aiuto, però, la vittima ha dovuto usare una strategia. E così, mentre si trovava in casa con il marito, la donna ha finto di ordinare una pizza a domicilio. Invece di comporre il numero della pizzeria, ha chiamato il 112.\\Quando al centralino dei carabinieri di ...

Sono marito e moglie per 25 anni - per tre anni sono divorziati e poi lui le chiede di sposarlo : Una storia d’amore forse complicata ma vera quella che stiamo per raccontare. Una coppia americana, Jeffrey e Lorrie Agan,vivono a Bowling Green, nell’Ohio e per 25 lunghi anni sono marito e moglie. In questi anni mettono al mondo 8 figli ma, appunto dopo 25 anni, divorziano perché non riescono più ad andare d’accordo. Restano divorziati per tre anni e in questi anni lui, Jeffrey cambia un po’ vita, da fare il camionista diventa ...

Tragedia a Bergamo - donna muore e marito disabile non riesce a chiedere aiuto : La moglie muore per un malore improvviso e il marito disabile non riesce ad aiutarla e a chiedere aiuto. Il terribile dramma è avvenuto ieri in un appartamento di via Trento a Fara Gera d'Adda, piccolo centro del Bergamasco. Come riporta L'Eco di Bergamo, ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i vicini di casa della coppia che non avevano notizie degli anziani da qualche ora. A destare ulteriori sospetti che fosse davvero successo ...