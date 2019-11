Il finale de La Caccia Monteperdido mette Sara con le spalle al muro e un assassino in

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : si parte con Russia-Canada! Nel pomeriggio Spagna-Gran Bretagna con Nadal a caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:52 Cominciata la sfida tra Russia e Canada! 10:48 I due tennisti stanno ultimando le fasi di riscaldamento, poi sarà Pospisil il primo a battere. 10:43 Pospisil e Rublev hanno appena fatto il loro ingresso in campo. 10:35 Vasek Pospisil e Denis Shapovalov hanno battuto l’Australia dopo aver sconfitto Italia e USA nella fase a gironi. In particolare forma il n° 150 del ranking, sinora ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : quarti di finale - Nadal e Djokovic vanno a caccia delle semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma Coppa Davis (22 novembre) – La presentazione della giornata (22 novembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale della Coppa Davis 2019 a Madrid (Spagna). Quest’oggi si completerà il quadro delle semifinaliste alla Caja Magica e vedremo al mattino (con inizio anticipato alle 10:30, dopo le numerosissime lamentele per gli orari irreali visti ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2020 : Lara Mori a caccia della finale tra corpo libero e trave - domani le qualificazioni : Giornata di vigilia per Lara Mori che domani (dalle ore 16.30 alle ore 19.30 circa) sarà impegnata nelle qualificazioni della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica. La toscana si rimetterà in gioco a Cottbus (Germania), si tratta dell’appuntamento più importante di questo Finale di stagione per l’allieva di Stefania Bucci che sta inseguendo la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: al momento la ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia batte l’Olanda all’extra-end e va a caccia della semifinale : L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 7-6 agli Europei 2019 di Curling e continua a inseguire la qualificazione alle semifinali. La nostra Nazionale è riuscita a spuntarla all’extra-end e ha così infilato la quinta vittoria in questa rassegna continentale che si sta giocando sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia), il nostro quartatto occupa il secondo posto in classifica insieme a Scozia e Svizzera e ha un successo di vantaggio su ...

LIVE Sinner-Kecmanovic - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : il giovane azzurro a caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Kecmanovic – La presentazione di Sinner-Kecmanovic Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Semifinale delle Next Gen ATP Finals 2019 tra Jannik Sinner e il serbo Miomir Kecmanovic (n.60 del ranking). L’azzurrino va a caccia della prima finale in carriera di un torneo del circuito maggiore, affrontando un avversario non semplice e con maggior ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Shcherbakova vuole la finale - le coppie cinesi favorite. Rizzo e Della Monica-Guarise a caccia del podio : Facili pronostici e qualche incertezza nella quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, la Cup Of Cina, in programma all’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina) a partire dalle 7:30 italiane di venerdì 8 novembre. Tra tutte la gare la più imprevedibile appare quella individuale maschile, con osservato speciale il padrone di casa Jin Boyang, il quale dovrà necessariamente cambiare marcia ...

LIVE Sinner-Ymer 1-0 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’altoatesino a caccia della semifinale! Si comincia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 30-40 Lungo il diritto in spinta di Sinner. 15-40 TRE PALLE BREAK SINNER! L’italiano approfitta della lentezza di Ymer in uscita dal servizio. 15-30 Come spinge Sinner! L’italiano comanda lo scambio e con il diritto infila lo svedese. 15-15 Primo ...

Italia-Ecuador - Mondiali Under17 calcio 2019 : gli azzurri di Nunziata a caccia dei quarti di finale : Domani (7 Novembre) alle ore 20.30 l’Italia scenderà in campo negli ottavi di finale dei Mondiali Under17 contro l’Ecuador. Una sfida ostica per gli azzurrini che però partono favoriti. I ragazzi di Nunziata hanno convinto nella prima parte della manifestazione dove hanno vinto con Messico e Isole Salomone ma hanno dovuto cedere di misura nella sfida col Paraguay. Sul cammino dell’Italia ancora una nazionale sudamericana. I ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 1-0 - il ligure va a caccia degli ottavi di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Shapovalov. 1-0 Errore di Shapovalov e Fognini conquista il primo game. 40-15 Doppio fallo di Fognini. 40-0 Servizio vincente del ligure. 15-0 Il primo punto della partita è di Fognini. COMINCIA LA PARTITA 12.35: Stanno per completare il riscaldamento Fognini e Shapovalov. 12.24: Il match tra Fognini e Shapovalov non comincerà prima delle 12.40. 12.19: Fognini è reduce ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il ligure va a caccia degli ottavi di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24: Il match tra Fognini e Shapovalov non comincerà prima delle 12.40. 12.19: Fognini è reduce dalla sconfitta negli ottavi di finale del torneo di Vienna contro Filip Krajinovic; mentre Shapovalov ha perso al primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. 12.14: Un solo precedente tra Shapovalov e Fognini. Il canadese si è imposto nel secondo turno del Masters 1000 di Montreal ...

LIVE Fognini-Shapovalov - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il ligure va a caccia degli ottavi di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10: Fognini ha ancora la possibilità di qualificarsi per le ATP Finals,, ma avrà bisogno di raggiungere almeno la finale a Parigi Bercy per avere ancora speranze. 12.05: Cominciamo la DIRETTA di Fognini-Shapovalov Il pprogramma di Fognini-Shapovalov Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e Denis Shapovalov, match valido per il secondo turno del ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : comincia il quarto di finale - il romano a caccia di molteplici obiettivi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Stecca con il dritto Berrettini Va per primo al servizio Rublev 14:12 Finito il riscaldamento, si comincia tra pochissimo! 14:09 41 gli incontri vinti, a fronte di 19 persi, solo nel circuito maggiore, da Berrettini in questa stagione 14:04 Entrano ora in campo i due giocatori, che procederanno tra poco ad eseguire il riscaldamento. 14:00 Va ricordato che Berrettini è l’ultimo ...

LIVE Berrettini-Rublev - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : romano a caccia della semifinale e delle Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La corsa di Matteo Berrettini verso le Finals Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini ed Andrey Rublev, match valido per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna: oggi, il primo match a partire dalle ore 14.00 vedrà la sfida che opporrà l’italiano, numero tre del seeding, al russo. Continua la rincorsa di Matteo Berrettini verso le ATP ...