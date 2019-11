Il 2019 anno nero per giornali | in edicola ricavi -10%

Rugby - Champions Cup 2019-2020 : Benetton Treviso-Northampton Saints 32-35 - i veneti si fanno beffare allo scadere : Un ottimo primo tempo, con tre mete messe a segno, poi però nella ripresa Treviso subisce mentalmente i Saints e, alla fine, perde 32-35. Una vittoria sognata dalla Benetton, avanti anche 25-8 durante il primo tempo, ma la meta allo scadere degli inglesi e un secondo tempo difficile vanificano tutto e non arriva il primo successo per i veneti in Europa. Campo pesante e pioggia a Treviso e la Benetton nei primi minuti si conferma fallosa e, così, ...

Curling - Europei 2019 : Svezia e Scozia si sfideranno nella Finale femminile - battute Russia e Svizzera : Svezia e Scozia si affronteranno nella Finale per l’oro degli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Le padrone di casa hanno travolto la Russia per 9-3 in una partita decisa dai cinque punti che Anna Hasselborg e compagne sono riuscite a marcare nell’ottavo end dopo che per l’intero incontro la compagine guidata da Alina Kovaleva era riuscita a tenere botta contro le ...

Coppa Davis 2019 : alla Serbia non basta Novak Djokovic - Khachanov e Rublev danno la semifinale alla Russia : Sarà la Russia a sfidare il Canada nella semifinale della sessione diurna di Coppa Davis domani alle ore 10:30. Esce infatti sconfitta la Serbia di Novak Djokovic, che deve soccombere per 2-1 nel doppio decisivo contro i russi, o meglio contro Karen Khachanov e Andrey Rublev, che da soli stanno reggendo le sorti del loro Paese. Dalle 17:30 le sfide Spagna-Argentina e Gran Bretagna-Germania faranno emergere la composizione dell’altra ...

Ginnastica - Grand Prix 2019 : il Galà delle bellezze a Milano - lo show dell’Italia che chiude un anno trionfale. Che sfide nel Trofeo 150 anni : Il Grand Prix è da sempre la Grande festa della Ginnastica, lo show che chiude un’intera stagione, un vero e proprio spettacolo pensato ad arte per permettere ai migliori atleti del nostro panorama di regalare uno show memorabile a tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio. Questa volta l’appuntamento è per sabato 23 novembre (a partire dalle ore 15.30, diretta tv su RaiSport) all’Allianz Cloud di Milano, sarà l’ex ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : quarti di finale - Nadal e Djokovic vanno a caccia delle semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma Coppa Davis (22 novembre) – La presentazione della giornata (22 novembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale della Coppa Davis 2019 a Madrid (Spagna). Quest’oggi si completerà il quadro delle semifinaliste alla Caja Magica e vedremo al mattino (con inizio anticipato alle 10:30, dopo le numerosissime lamentele per gli orari irreali visti ...

Curling - Europei 2019 : Svezia e Svizzera si sfideranno in finale - battute Danimarca e Scozia : Svizzera e Svezia si sfideranno nella finale per l’oro degli Europei 2019 di Curling maschile che si stanno disputando a Helsingborg (Svezia). Gli elvetici hanno strapazzato la Danimarca per 8-5 mentre i padroni di casa hanno travolto la Scozia con un netto 8-4. I rossocrociati hanno marcato due punti nel primo end, poi hanno rubato la mano nella quinta frazione siglando due punti e poi si sono replicati nell’ottavo periodo. I ...

Mara Maionchi/ 'Gli Over? Hanno sofferto - hanno fatto fatica - ma...' - X Factor 2019 - : Mara Maionchi torna a X Factor 2019 dopo l'acceso diverbio con Malika Ayane. La coach è pronta a riprendere le redini degli Over, i quali...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile vola in semifinale nella Serie B - le azzurre giocheranno per la promozione : L’Italia femminile si è qualificata alle semifinali della Serie B degli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale ha sconfitto l’Inghilterra per 9-1 nell’ultimo incontro della fase a gironi e al momento si trova in testa alla classifica generale insieme alla Turchia con 7 vittorie, le azzurre hanno una lunghezza di vantaggio sull’Ungheria e ...

Crescita - Ocse : nel 2019 Pil sale dello 0 - 2% - debito calerà da 2021. “Ridurre sussidi dannosi per l’ambiente e combattere l’evasione fiscale” : L’economia italiana crescerà dello 0,2% nel 2019 e il Pil continuerà ad espandersi “molto gradualmente” anche nei due anni successi: +0,4% nel 2020 e +0,5% nel 2021. Sono le stime che emergono dalle Prospettive economiche dell’Ocse: secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, da un lato peseranno la “fiacca domanda esterna” e le “persistenti incertezze” legate agli ...

I Green Day suoneranno sul palco dei The Game Awards 2019 : Chiunque si sintonizzerà sui The Game Awards il 12 dicembre sa già che assisterà alle importanti premiazioni per i migliori titoli dell'anno insieme a importanti annunci e reveal, ma sembra proprio che ci sarà spazio anche per la musica. Geoff Keighley, produttore e creatore dei The Game Awards, ha annunciato che i Green Day faranno un'apparizione durante lo show con "una performance e un annuncio speciali ispirati ai videogiochi".L'annuncio ...

Trampolino elastico - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - Cannone guida gli azzurri a Tokyo : Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Trampolino elastico, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2019 che si disputeranno a Tokyo (Giappone) dal 28 novembre al 1° dicembre. La rassegna iridata avrà luogo nel nuovissimo impianto della capitale nipponica che il prossimo ospiterà le gare di ginnastica delle Olimpiadi. La nostra Nazionale si presenterà nel Sol Levante senza particolari ambizioni, si potrebbe massimo ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Franco Morbidelli inizia alla grande - moto in fiamme per Iannone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Si controlla la pista per capire eventuale presenza d’olio dopo la rottura di Iannone 12.40 ATTENZIONE! moto in fiamme per Andrea Iannone all’uscita dai box dopo che il motore è esploso in pieno rettilineo. BANDIERA ROSSA! 12.38 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. MARQUEZ 1:30.664 2 44 P. ESPARGARO +0.021 3 21 F. Morbidelli +0.139 4 36 J. ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Holon-Sassari 92-94. I sardi fanno l’impresa - rimontano dal -15 e trionfano in Israele : Una grande Dinamo Sassari ottiene il suo quarto successo consecutivo in Basketball Champions League espugnando il campo degli isrealiani dell’UNET Holon. Gli isolani nel terzo periodo sono stati sotto anche di 15 punti, ma Spissu, Pierre e un Jerrells a dir poco clutch hanno guidato il sodalizio sardo a un’epica rimonta conclusasi con il sorpasso decisivo nell’ultimo minuto della frazione finale. Inizio all’insegna ...

NBA 2019-2020 : Carmelo Anthony firma per un anno con i Portland Trail Blazers : L’assenza dai campi di Carmelo Anthony finisce qui. Il trentacinquenne dieci volte All Star e tre volte Campione Olimpico è stato infatti ufficializzato dai Portland Trail Blazers, che lo riportano in campo dopo un’infinita serie di vicissitudini che lo hanno tenuto lontano dai parquet americano. Il contratto firmato è un annuale non garantito. Anthony ha affidato a YouTube i motivi della scelta: “Ho sempre avuto un occhio di ...