Guida Fortnite Capitolo 2 | consuma mele raccolte al frutteto

(Di domenica 24 novembre 2019)2 continua a fare il bello e il cattivo tempo su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile sia iOS che Android. Un fenomeno che si è prima diffuso a macchia d'olio, quello della Battaglia Reale targata Epic Games, per poi reinventarsi proprio con il recente lancio del secondo. Il team di sviluppo d'Oltreoceano, poco prima dell'inizio della Stagione 11, ha quindi scelto di cambiare le carte in tavola, per offrire alla sua vastissima community un'isola nuova di zecca - fatta di location mai viste e di graditi ritorni dal passato -, un nuovo sistema di sfide e missioni, tante attività acquatiche e skin e oggetti cosmetici da collezionare costantemente rinnovati - e pure qualche celebre crossover, come quelli con Star Wars e Stranger Things, tanto per citare alcuni nomi. Proprio le missioni ...

