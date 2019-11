Gruppo FCA - Elkann : "Entro fine anno il memorandum d'intesa con PSA" : Il memorandum d'intesa per la fusione tra la Fiat Chrysler e il Gruppo PSA è previsto arrivi entro la fine dell'anno come da tabella di marcia più volte delineata nelle ultime settimane dopo l'accordo preliminare raggiunto alla fine di ottobre. "Guardando a come stanno lavorando le squadre di FCA e PSA, direi che sono incoraggiato che alla fine dell'anno avremo un accordo vincolante. Da qui a fine anno avremo un memorandum of ...

Gruppo FCA - Richiamo per circa 700.000 Suv : La Fiat Chrysler Automobiles ha avviato il Richiamo di quasi 700.000 Suv commercalizzate per lo più negli Stati Uniti. La campagna porterà alla riparazione di un difetto riscontrato nei collegamenti elettrici della pompa del carburante.Problema al relè. In dettaglio, il Gruppo ha avviato dei test dopo alcune segnalazioni dei concessionari scoprendo che dei depositi di silicio nei contatti dei relè della pompa del carburante potrebbero ...

Fca-Peugeot : dalla fusione nasce il quarto Gruppo al mondo : E’ fatta. I cda di Fca e del gruppo Peugeot hanno deciso di “lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi

Fca-Psa - accordo per fusione alla pari : sarà il quarto Gruppo mondiale. Sinergie per 3 - 7 miliardi : Il gruppo sarà quotato a parigi, Milano e Wall Street. Carlos Tavares amministratore delegato, John Elkann presidente. Sede legale in Olanda. Previste Sinergie per 3,7 miliardi senza chiusura di stabilimenti

Gruppo FCA - Con la Fondazione Veronesi per la prevenzione maschile : Due Ducato per prendersi cura della salute degli uomini. A partire dal 30 ottobre e fino a sabato 2 novembre, Milano ospita i veicoli commerciali messi a disposizione da FCA alla Fondazione Umberto Veronesi e alla Fondazione SIU Urologia Onlus. Obiettivo, sensibilizzare il pubblico maschile sull'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori. I mezzi saranno in piazza Duomo dalle ore 10 alle ore 18 per accogliere tutti i ...

Gruppo FCA - Confermate le trattative per una fusione con PSA : La Fiat Chrysler Automobiles è in trattative con il Gruppo PSA per una possibile operazione di integrazione. quanto si legge in un comunicato del costruttore italo-americano, diffuso a poche ore dalle indiscrezioni di stampa lanciate dal Wall Street Journal su colloqui in corso per una fusione alla pari tra i due gruppi automobilistici. Il comunicato di FCA. Il comunicato è breve e non fornisce quindi indicazioni sui termini ...

Fca - il Wall Street Journal : “Si tratta la fusione col Gruppo Peugeot - Opel e Citroën per colosso auto da 50 miliardi di dollari” : Una possibile fusione tra Fca e Psa con colloqui “fluidi” e “in corso”. È quanto ipotizza il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. L’accordo tra l’ex Fiat e il gruppo francese – di cui fanno parte Peugeot, Opel e Citroën – darebbe vita a un colosso del settore auto da 50 miliardi di dollari. Un’opzione sul tavolo, secondo il quotidiano finanziario, sarebbe una fusione tra pari ...

Gruppo FCA - A Mirafiori nascerà una fabbrica di batterie : Il Gruppo Fiat Chrysler fa ulteriore passo nella strategia di elettrificazione. A Mirafiori, dove a luglio sono partiti i lavori per la realizzazione della catena di montaggio della 500 elettrica, sarà realizzato un centro di assemblaggio di batterie per veicoli alla spina. Il progetto, che porterà alla nascita di un impianto denominato "Battery Hub", prenderà il via nella prima parte del 2020 e comporterà, nella prima ...

Gruppo FCA - Usa - sanzioni per il mancato rispetto dei limiti su consumi ed emissioni : Il Gruppo FCA dovrà pagare alle autorità statunitensi 79 milioni di dollari (71,3 milioni di euro) per il mancato rispetto dei limiti sulle emissioni e sui consumi per i modelli dell'anno 2017. La sanzione, che non avrà alcun impatto sostanziale sui risultati economici del costruttore italo-americano e dovrà essere pagata entro 60 giorni, è stata comunicata dalla National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), l'agenzia federale per la ...