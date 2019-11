Greta Thunberg | chiamatela direttore | il gigante dell' informazione mondiale chiama

Sardine - l'appello dei ragazzi di Greta Thunberg : «Il 29 in piazza insieme» : I ragazzi di Greta strizzano un occhio alle movimento delle ?Sardine?: «In piazza insieme». I giovani italiani di Fridays For Future, che lottano contro il...

"Greta Thunberg viaggia nel tempo" : la folle teoria che nasce da una foto : Negli ultimi giorni sta circolando una foto risalente al 1898, scattata in Klondike, in cui è ritratta una ragazzina che...

C’è chi è convintissimo che Greta Thunberg sappia viaggiare nel tempo : (foto: University of Washington Libraries) Vorremmo liquidare tutto con un enorme liberatorio lol di circostanza, ma anche questa volta stringeremo forte i denti per raccontarvi gli straordinari voli pindarici che l’internet e alcuni suoi interpreti sono in grado di mettere in atto. L’ultimo in ordine di tempo vede (di nuovo) protagonista l’attivista svedese Greta Thunberg, che, udite udite, non avrebbe 16 ma, in realtà, circa ...

Teoria del complotto in rete su Greta Thunberg : sarebbe una viaggiatrice del tempo : Una nuova Teoria del complotto sta circolando in queste ore su internet ed è diventata virale in brevissimo tempo. La protagonista involontaria è Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che ormai da molti mesi fa parlare di sé per la sua battaglia ambientalista che mira a sensibilizzare i potenti del mondo sui cambiamenti climatici. Recentemente l'Università di Washington ha pubblicato una foto risalente al lontano 1898, scattata Eric ...

Greta Thunberg - l'Unione Europea la fa contenta : lotta allo smog - pioggia di milioni e di assunzioni : Sarà per la crescente propaganda di Greta Thunberg e dei suoi seguaci, talvolta battezzati con ironia "gretini", ma anche il nuovo bilancio dell' Unione Europea per il 2020 prende per oro colato le teorie sul riscaldamento globale e sul cambiamento climatico, ancora discusse da gran parte della stes

Greta Thunberg - panico in alto mare : "Abbiamo dovuto rallentare". Attimi di terrore : "Abbiamo dovuto rallentare per evitare il maltempo davanti a noi, ma adesso siamo tornati a velocità piena. Se la fortuna ci assiste arriveremo a Lisbona i primi di dicembre, più o meno". Così Greta Thumberg aggiorna sul suo viaggio a bordo del catamarano La Vagabonde della coppia di influencer aust

Greta Thunberg - Giovanni Allevi : "Ho la sua stessa sindrome. E..." : Giovanni Allevi si sente esattamente come Greta Thunberg. Il pianista, in una intervista al settimanale Chi, sostiene infatti do avere gli stessi sintomi della baby attivista svedese, diventata la paladina mondiale della lotta contro i cambiamenti climatici: "Greta? Si è fatta interprete di un'energ

Greta Thunberg e la nuova sindrome ecocomplottista : Il popolo ha bisogno di superstizioni e, quando quelle che ha iniziano a venire reputate ragionevoli, se ne fabbrica di nuove, più assurde. Una foto del 1898 ritrae Greta Thunberg mentre lavora in una miniera dello Yukon e, ovviamente, la ragione insegna che si tratta o di una sosia o di un fotomont

Greta Thunberg in una foto del 1898 - l’immagine che scatena le teorie complottiste : “È una viaggiatrice del tempo” : Greta Thunberg, 16enne attivista svedese, è finita sulle prime pagine di tutto il mondo quest’anno dopo le sue proteste contro la mancata azione sul clima a scala globale. Per molti giovani, Greta è diventata un modello da seguire. Sulla scia delle sue proteste davanti al Parlamento svedese, in milioni, nel mondo, partecipano a scioperi globali per esortare i potenti ad agire contro i cambiamenti climatici. Quegli stessi potenti che esaltano il ...

Greta Thunberg in catamarano : non prende l'aereo ma vomita per le onde : Diario di bordo del catamarano La Vagabonde, secondo giorno di navigazione sulla rotta per il Portogallo: Greta Thunberg ha il mal di mare e vomita come se non ci fosse un domani. Ai più questa notizia, oltre a provocare un certo schifo, in una scala di valori tra zero e dieci dovrebbe importare zer

Greta Thunberg - bella vita alle Bermuda : "Cosa ho fatto questa mattina sotto al sole" : Prosegue il viaggio di Greta Thunberg a bordo del catamarano Le Vagabonde, alla volta della Spagna, Madrid. La baby-ambientalista svedese si trova a bordo con una coppia di australiani surfisti e il loro bambino di 11 mesi. Davanti all'equipaggio, 5mila chilometri. Lo sbarco previsto è in Portogallo