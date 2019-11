Golf | Eurotour – Jon Rahm trionfa a Dubai e diventa numero 1 in Europa

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) Jonvince a1 in: lo spagnolo battuto in un emozionante finale Tommy Fleetwood. Buona prestazione di Guido Migliozzi (16°) Autentica impresa di Jon, vincitore con 269 (66 69 66 68, -19) colpi del DP World Tour Championship, ottavo e ultimo evento delle Rolex Series, che ha chiuso la stagione dell’European Tour e che lo ha incoronatouno in, succedendo a Francesco Molinari. In un giro finale emozionante, combattuto, con gran gioco e ricco di emozioni, lo spagnolo ha avuto ragione per un colpo di Tommy Fleetwood (270, -18), rinvenuto di prepotenza nelle ultime sette buche a suon di birdie (cinque)., raggiunto dall’inglese, si è trovato a dover tirare sulla 18ª buca un putt per il birdie che valeva cinque milioni di dollari, tre milioni di prima moneta (premio più alto per una gara in assoluto nel mondo) su un montepremi di ...

