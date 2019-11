Giusy Ferreri rivela di essere nata con una malformazione al cuore

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Serena Granato Nella nuova puntata di Verissimo,ha confidato di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, per via di un problema al"Siamo momenti perfetti" canta nel ritornello della sua nuova canzone, la quale si è presentata tra gli ospiti in studio a Verissimo. Nella nuova puntata del talk-show condotto da Silvia Toffanin, trasmessa lo scorso 23 novembre, laè diventata protagonista di un'intervista esclusiva, nella quale la stessa si è raccontata a ruota libera su vita e carriera.si classificava al secondo posto tra i finalisti della prima edizione italiana di X Factor e ora è torsulle scene musicali con un nuovo album, per la gioia dei suoi fedeli sostenitori. E, in occasione della sua intervista rilasciata alla Toffanin, la popstar non ha nascosto di aver combattuto a lungo un problema di ...

