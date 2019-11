Giulia De Lellis per Vanity Fair Stories | ' Non leggo più nulla sui social'

Maria De Filippi su Giulia De Lellis : «Non è stupida - su di lei c’è del pregiudizio. Il libro? Me lo ha regalato ma non l’ho letto» : «Giulia De Lellis non è stupida, su di lei c’è del pregiudizio». A parlare è Maria De Filippi, la signora della televisione che conosce molto bene l’influencer romana, dal momento che è stato il programma Uomini e Donne a lanciarla poco più di tre anni fa. Nell’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano” la conduttrice risponde anche alle domande sulla ventenne e sul libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma ...

Giulia De Lellis : “L’ultima volta sono stata male” - confessioni e segreti : Giulia De Lellis, intervistata per Vanity Fair Stories si racconta Bella, giovanissima e molto ambiziosa. Lei è Giulia De Lellis, una ragazza che, dopo essere partita da Uomini e Donne, è diventata una vera e propria star. Basti pensare che sui social è seguita da più di 4 milioni di persone (pure Berlusconi si è […] L'articolo Giulia De Lellis: “L’ultima volta sono stata male”, confessioni e segreti proviene da Gossip e ...

Giulia De Lellis : «Non si può piacere a tutti. Ma non è una tragedia» : Giulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesCon il suo «Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza» ha venduto 120mila copie. Su Instagram ha 4 milioni di follower e ...

Belen Rodriguez e Iannone nello stesso locale : lei con Stefano - lui senza Giulia De Lellis : Inaspettato incontro a cena tra due chiacchierati ex: Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno optato per il medesimo ristorante di Milano per trascorrere qualche ora di svago venerdì 22 novembre. La showgirl si è mostrata sui social network in compagnia del marito Stefano De Martino (e anche altri familiari, come i genitori e Santiago), mentre lo sportivo si dice fosse al tavolo con alcuni amici: di Giulia De Lellis, presunta "rivale" ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Giulia De Lellis : Giulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisGiulia De LellisVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, è entrato nel vivo. Dopo il successo della prima giornata, l’appuntamento è per domani, 24 novembre, al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). QUI PER ISCRIVERSI E VEDERE IL PROGRAMMA Tra gli ospiti ci sarà anche Giulia De Lellis. Influencer e personaggio televisivo italiano, 23 anni. Nel ...

Carla Gozzi promuove a metà Giulia De Lellis : “Ha stile - ma…” : Carla Gozzi su Giulia De Lellis e le sue minacce sui social La storia delle minacce di Giulia De Lellis sui social è diventata centro di un breve dibattito anche a Detto Fatto, la trasmissione pomeridiana di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero. Carla Gozzi, oltre a commentare lo stile dell’influencer, si è lasciata andare […] L'articolo Carla Gozzi promuove a metà Giulia De Lellis: “Ha stile, ma…” proviene da Gossip e ...

“Adesso basta” Maria De Filippi all’attacco - il commento spiazzante su Giulia De Lellis : Il libro di Giulia De Lellis ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ è un successone ed i risultati sono andati ben oltre le più rosee aspettative. Da settimane è ormai in vetta alle classifiche dei più venduti ed ora in difesa dell’influencer, criticata pesantemente da letterati e professori, è arrivata una persona speciale. Maria De Filippi ha infatti voluto dire la sua e si è concessa ad un’intervista su ‘Il Fatto ...

Maria De Filippi su Giulia De Lellis : 'C'è pregiudizio perché viene da U&D - non è stupida' : "Il Fatto quotidiano" ha intervistato Maria De Filippi su svariati argomenti: dal grande successo di "Tu sì que vales" e "Uomini e Donne Over", ai personaggi che ha lanciato tramite i suoi programmi. Su Giulia De Lellis, per esempio, la conduttrice ha detto bellissime cose: il fatto che la ragazza abbia venduto più di 100mila copie, è un chiaro segnale che la gente la apprezza e la preferisce a scrittori già "navigati". Il parere di Maria sul ...

Maria De Filippi : "Giulia De Lellis? Non ho letto il suo libro. Non è stupida - su di lei c'è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne" : In una lunga intervista rilasciata al 'FattoQuotidiano.it', Maria De Filippi ha parlato, a lungo, anche delle sue 'creature televisive'. Come Giulia De Lellis, che, diversi anni fa, è stata corteggiatrice di 'Uomini e Donne'. E' uscita dal programma assieme all'allora tronista Andrea Damante, protagonista del suo libro 'Le corne stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza'. Ecco le parole della conduttrice Mediaset durante la chiacchierata ...

Giulia De Lellis libro : ecco cosa pensa Maria De Filippi : cosa pensa Maria De Filippi del libro di Giulia De Lellis Maria De Filippi ha detto la sua su Le corna stanno bene su tutto, il primo libro di successo di Giulia De Lellis. Un volume record, da settimane in cima alle classifiche dei più venduti, che ha fatto storcere il naso a scrittori di […] L'articolo Giulia De Lellis libro: ecco cosa pensa Maria De Filippi proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone soci in affari? L'indiscrezione : Giulia De Lellis e Andrea Iannone è chiaro che stiano facendo sul serio. La relazione nata passo dopo passo è maturata e l'amore tra i due continua a gonfie vele come testimoniato dai due sui rispettivi profili social.Anche il lavoro sembra sorridere a loro favore: se Giulia conquista tutti con il suo primo libro intitolato Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! con ubn boom di acquisti, Andrea Iannone continua il suo ...

Chi : Giulia De Lellis e Andrea Iannone presto soci in affari (RUMORS) : Sul settimanale Chi, nella rubrica Pillole di Gossip, si è tornato a parlare di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, presto la coppia potrebbe diventare tale anche nel mondo lavorativo. Andrea e Giulia, fin da quando hanno ufficializzato la loro relazione, sono inseparabili. La web influencer originaria di Pomezia non ci ha pensato su due volte a lasciare Verona, la città dove si era stabilita per ...

“È tutto pronto”. La soffiata su Giulia De Lellis e Andrea Iannone è una bomba : Da giorni si parla della lite social tra Belen Rodriguez e l’influencer Giulia De Lellis. tutto pare essere partito un paio di settimane fa, quando il settimanale Chi, celebre magazine diretto da Alfonso Signorini, ha sganciato una “bomba” in esclusiva a riguardo di un fatto risalente allo scorso anno. Secondo alcune fonti Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt: fino a qui nulla di strano, l’unico problema è ...

Giulia De Lellis e Iannone pronti a diventare soci in affari : Giulia De Lellis ultimi gossip: pronta a fare affari col fidanzato Iannone Svolta nella relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Una relazione che fin da subito è stata seria e che sta per diventarlo sempre più. Secondo quanto racconta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 novembre, l’ex corteggiatrice di […] L'articolo Giulia De Lellis e Iannone pronti a diventare soci in affari proviene da Gossip e Tv.